금천구, 안양천을 벌과 나비가 찾는 생태정원으로

독산보도교 일대 하천 생태 복원

이미지 확대 생태복원 사업 마친 안양천 생태복원 사업이 완료된 서울 금천구 안양천 모습.

금천구 제공

세줄 요약 안양천 독산보도교 일대 생태정원 조성

외래식물 제거, 자생식물 중심 복원 추진

벌·나비 찾는 폴리네이터 가든 적용

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서울 금천구는 안양천 독산보도교 일대에 하천 생태환경을 회복하고, 쾌적한 산책 환경을 제공하는 ‘안양천 생태복원사업’을 추진했다고 11일 밝혔다.이번 사업으로 산책을 하면서 계절감과 생태적 가치를 느낄 수 있는 정원형 녹지 공간이 조성됐다. 구는 안양천 산책로를 따라 외래식물과 잡풀을 제거하고 안양천 자생식물을 중심으로 복원을 추진했다.대상지는 금천구 독산동 770-7 일대 독산보도교 주변으로 총 595㎡ 규모다. 이 중 생태정원은 91㎡ 규모다.특히 벌과 나비 등 수분매개 곤충이 찾아오는 정원인 ‘폴리네이터 가든’ 개념을 적용했다. 다양한 생물이 머물 수 있는 환경을 조성하고, 도심 하천의 생물다양성을 높이기 위해서다.구는 안양천 생태환경 분석을 바탕으로 서울시 보호종인 ‘개개비’와 대표 나비류인 ‘호랑나비’를 목표종으로 선정했다. 목표종의 서식 환경을 고려해 식재하고 은신처와 먹이 환경도 조성했다.생태정원 구간에는 수국과 칠자화, 맥문동, 구절초 등 계절감을 느낄 수 있는 식물을 심고 벤치와 조경석 등도 설치했다. 나머지 구간에는 억새와 병꽃나무, 흰말채나무 등을 심었다. 기존 철제 펜스를 철거해 개방감을 높였다.이를 비롯해 금천구는 독산동 733-1 일대 서해안고속도로 하부 등 안양천 금천구 구간 7.6㎞를 생태정원길로 연결하고 있다.구 관계자는 “자연과 사람이 공존하는 하천환경을 조성하고, 주민들이 가까운 곳에서 생태적 가치를 체감할 수 있도록 지속적으로 개선해 나가겠다”라고 밝혔다.김주연 기자