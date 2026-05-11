청년 건강은 우리가 챙긴다! 강북구, ‘비타 한 끼 요리교실’ 운영

6월 12일, 19일, 26일 진행

이미지 확대 서울 강북구 청년 요리교실 참여자 모집 안내문.

강북구 제공

세줄 요약 강북구, 청년 식습관 개선 요리교실 모집

영양 교육·조리 실습으로 한 끼 구성법 안내

20~39세 청년 대상, 3회차 운영 예정

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서울 강북구는 청년의 건강한 식습관 형성을 지원하기 위해 ‘비타 한 끼 요리교실’ 참여자를 모집한다고 11일 밝혔다.이 프로그램은 불규칙한 식사와 외식·간편식 위주의 식생활에 익숙한 청년이 스스로 건강한 한 끼를 준비할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 2시간 동안 영양 교육과 조리 실습을 진행해 간편하면서도 균형 잡힌 식단 구성법, 일상에서 활용할 수 있는 실천형 요리법 등을 소개한다.프로그램은 강북여성인력개발센터 조리실습실에서 총 3회 운영된다. 6월 12일, 19일, 26일에 매회 오후 7시부터 9시까지 열린다. 구에 거주하거나 생활권을 두고 있는 20~39세 청년이 참여 대상이다. 회차별 최대 20명을 모집한다. 신청은 오는 29일까지 안내문 QR코드에서 하면 된다. 결과는 6월 5일 발표된다. 자세한 사항은 보건소 영양관리실에 문의하면 된다.구 관계자는 “요리교실이 바쁜 일상에서도 스스로 건강을 챙기는 계기가 되길 바란다”며 “청년의 건강한 생활을 지원하는 다양한 프로그램을 지속 마련해 나가겠다”고 밝혔다.송현주 기자