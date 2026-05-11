용산구, 마음 회복하는 온마음숲 홈페이지

심리상담·마음돌봄 프로그램 예약 도입

이미지 확대 서울 용산구 온마음숲 홈페이지.

용산구 제공

세줄 요약 온마음숲 홈페이지 공개, 마음건강 정보 통합 제공

자가검진·맞춤형 검색 도입, 주민 참여 확대

온마음숲센터 연계, 심리 지원 거점 강화

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서울 용산구가 지역사회 주민의 마음건강 향상을 위해 ‘온마음숲 홈페이지’를 11일 공개했다.용산구 관계자는 “마음건강 관련 정보를 한데 모아 제공하며, 맞춤형 검색과 다양한 콘텐츠로 주민 참여를 돕는다”고 설명했다.이번 홈페이지는 지난해 12월 문을 연 온마음숲센터와 유기적으로 연계했다. 온마음숲센터는 구민의 다양한 심리적 어려움을 조기에 발견하고 지원하기 위한 마음건강 거점 공간이다.홈페이지는 이용자가 시간과 장소에 구애받지 않고 자신의 마음건강 상태를 확인할 수 있도록 자가검진 기능을 제공한다.특히, 이용자의 활동 이력에 따라 점수를 부여하는 참여형 등급 정책도 도입했다.박희영 구청장은 “정보 제공에 그치지 않고 주민이 스스로 참여하면서 마음을 점검하고 돌볼 수 있도록 잘 운영해 나가겠다”고 밝혔다.구는 마음건강 증진을 위해 맞춤형 심리지원 상담시설인 온마음숲 센터도 운영하고 있다. 구민과 소방, 경찰 등 공공기관 종사자가 무료로 이용할 수 있다.서유미 기자