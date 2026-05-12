북촌전통공예체험관에서 조각보 팔찌·갓 모양 키링 만들자

16개 공방 장인 참여 46개 전통공예 프로그램

이미지 확대 북촌전통공예체험관 서울 종로구 북촌전통공예체험관에서 지난달 관광객들이 천연 염색을 체험하고 있다.

종로구 제공

서울 종로구는

16개 공방 장인이 참여하는 46개 전통공예

운영한다고 12일 밝혔다.

북촌전통공예체험관은 지난해에만 약 6만 7000명이 찾았다. 북촌 한옥에서 장인들의 시연을 보고 직접 작품을 만들 수 있어 인기다. 특히 올해는 갓 모양 키링 제작, 직물을 짜는 기계나 도자기 수리 체험 등 심도 있는 공예 프로그램도 새롭게 추가됐다.

화요일은 조각보 팔찌와 호패 만들기, 수요일은 단청문 컵받침이나 자개 소품 만들기, 목요일은 전기물레 체험, 토요일은 가락지 매듭팔찌 만들기, 일요일은 한지 소품 만들기 등 요일별로 다양한 전통공예를 체험할 수 있다.

체험관은 설과 추석 당일을 제외하고 연중 운영한다. 서울시 공공서비스예약에서 선착순으로 예약을 진행하며, 체험 비용은 현장 결제한다.

세줄 요약 북촌전통공예체험관, 46개 체험 프로그램 운영

16개 공방 장인 참여, 조각보 팔찌·키링 제작

요일별 전통공예 체험, 예약은 선착순 진행

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북촌전통공예체험관에서이번달부터체험 프로그램을종로구 관계자는 “북촌은 조선시대부터 오늘날까지 전통공예 장인들의 기술과 문화가 이어져 온 공간”이라며 “직접 만들고 체험하는 과정을 통해 우리 전통공예를 보다 친근하게 느낄 수 있길 바란다”고 말했다.김주연 기자