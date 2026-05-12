생성형 AI로 식단도 관리한다…강북구, 영양관리 서비스 개시

시간·장소 제약 없이 비대면 영양관리

이미지 확대 서울 강북구에서 지난해 6월 진행된 생성형 인공지능(AI)를 활용한 챗GPT 영양교육 사진.

강북구 제공

세줄 요약 생성형 AI 활용 영양관리 프로그램 개시

연령·습관·건강 반영 맞춤 식단 제공

대면 교육 뒤 14일 온라인 챌린지 운영

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강북구는 주민의 건강한 식생활 형성을 위해 챗GPT, 제미나이 등 생성형 인공지능(AI)을 활용한 ‘AI 영양관리 프로그램’을 운영한다고 12일 밝혔다.이 프로그램은 디지털 기술로 주민에게 쉽고 체계적인 영양관리 서비스를 제공하기 위해 마련됐다. 참여자는 생성형 AI를 기반으로 개인의 연령, 생활습관, 건강 상태 등을 반영한 맞춤형 식단 정보와 영양관리 가이드를 받을 수 있다.프로그램은 대면 교육과 비대면 챌린지 방식으로 운영된다. 교육은 오는 14일 오후 3시 또는 오후 7시 중 선택해 참여하면 된다. 교육은 강북구보건소 4층에서 진행된다. 교육 후 14일간 온라인 기반 개별 식단관리 챌린지가 이어질 예정이다.20세 이상 강북구 주민 또는 강북구 소재 직장인이 참여 대상이다. 신청 전 강북구보건소 대사증후군 검진사업에 먼저 참여해야 한다. 검진사업은 보건소가 20세 이상 강북구 주민과 직장인을 대상으로 무료 대사증후군 검진을 시행 중인 사업으로 사전 예약과 10시간 금식이 필수다. 자세한 내용과 신청 방법은 구청 홈페이지 새소식란에서 확인할 수 있다.구는 디지털 기술에 익숙하지 않은 주민도 생성형 AI를 건강관리에 활용할 수 있도록 지원하고 스스로 건강한 식습관을 형성할 수 있도록 도울 방침이다. 이순희 구청장은 “생성형 AI 기술을 활용한 맞춤형 건강관리 수요가 증가하는 만큼 디지털 기술을 접목한 건강증진 서비스의 중요성도 커지고 있다”며 “주민이 일상에서 쉽고 재미있게 건강관리를 실천할 수 있도록 다양한 디지털 건강증진 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.송현주 기자