“통장 관리 막막할 땐”…관악구, 청년 재무상담·금융교육

19~39세 관악 청년 무료 지원…선착순 모집

이미지 확대 관악구 청년 금융 상담 포스터 관악구 청년 ‘영리한 금융 생활’ 포스터

세줄 요약 청년 재무상담·금융교육 무료 운영

소비·부채·투자 진단 후 맞춤 제시

19~39세 관악구 생활권 청년 대상

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서울 관악구는 청년들의 경제적 자립을 돕고 금융 정보 격차를 줄이기 위해 ‘일대일 맞춤형 재무상담·금융교육’을 진행한다고 13일 밝혔다.관악구 관계자는 “자신의 재무 상태를 객관적으로 점검하고 올바른 소비 습관과 금융 이해력을 갖출 수 있도록 개인별 재무상담과 금융 교육을 준비했다”고 설명했다. 지난해 전국 최초로 청년친화도시로 지정된 관악구는 지난해 이 사업을 개설했다.일대일 재무상담 프로그램인 ‘영(Young)리한 금융생활’에서는 전문가가 참여자의 소비·지출 패턴과 금융생활 전반 등을 정밀 진단하고, 투자·부채 관리 등 개인별 맞춤형 재무 관리 방향을 제시한다.금융교육 ‘돈(Money) 워리, 비 해피’에서는 청년층에게 필수적인 기초 금융 상식, 주거 마련을 위한 전략 등 정보를 제공한다.관악구에 거주하거나 관악구가 생활권인 19~39세라면 누구나 무료로 참여할 수 있다. 일대일 재무상담에 참여할 69명을 선착순으로 모집 중이다. 재무 상담은 회당 90분씩 두차례 진행된다. 금융교육은 오는 7월 별도로 모집 공고를 진행할 예정이다.김주연 기자