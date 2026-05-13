메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

구로구, 봄꽃·걸이화분으로 도심 단장

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-05-13 15:16
입력 2026-05-13 15:16

“생활 속 정원 사업을 지속 확대”

서울 구로구가 유동인구가 많은 주요 도로변과 지하철역 주변을 중심으로 걸이화분을 조성했다고 13일 밝혔다.

이미지 확대
서울 구로구가 주요 도로변 버스정류장 인근에 설치한 화단. 구로구 제공
서울 구로구가 주요 도로변 버스정류장 인근에 설치한 화단.
구로구 제공


구는 가로등과 버스정류장 난간을 활용해 걸이화분을 설치했다. 가로등 화분인 등주화분은 경인로·가마산로·구로중앙로 일대에 260개를 설치했다. 버스정류장 난간화분은 신도림역·구로역·동양미래대학 인근 등에 336개를 설치했다.

화분과 화단은 보행 흐름을 방해하지 않으면서 거리 미관을 높일 수 있도록 배치됐다. 팬지·비올라·튤립 등 대표적인 봄꽃을 심었다.

구는 대림역~신도림역 사이 거리공원 일대 가로수 11개소에 ‘한뼘정원’을 조성할 계획이다.

한뼘정원은 그간 활용되지 않던 가로수 밑 수목보호판 공간에 다양한 초화를 식재해 작은 정원을 만드는 사업이다. 틈새 공간을 활용한 식재 기법으로 삭막한 도심 보행길에 녹색 활력을 더한다는 취지다.

구로구는 2024년 구청 광장 매력 정원을 시작으로 보고 싶은 정원 등 도심 속 활력 공간을 만들어왔다.


아이수루 서울시의원, 몽골 항올구의회 대표단과 문화·교육 협력 논의... “다양성은 도시 성장의 경쟁력”
서울시의회 바로가기
thumbnail - 아이수루 서울시의원, 몽골 항올구의회 대표단과 문화·교육 협력 논의... “다양성은 도시 성장의 경쟁력”

구로구 관계자는 “생활 속 정원 사업을 지속 확대해 구민이 체감할 수 있는 쾌적한 도심 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.

서유미 기자
세줄 요약
  • 주요 도로변·역세권 걸이화분 설치
  • 등주화분 260개·난간화분 336개 배치
  • 한뼘정원 조성으로 녹색 활력 확대
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
구로구가 설치한 걸이화분의 총 개수는?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기