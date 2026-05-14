“아빠들, 여기 모이세요”…성북구 ‘초보아빠교실’ 성황리

체온 조절, 발열 대응, 황달·태열 관리 등 대처법

이미지 확대 서울 성북구 장위석관보건지소에서 지난 12일 ‘초보아빠교실’이 진행되고 있다.

성북구 제공

세줄 요약 성북구, 초보 아빠 대상 저녁 육아교실 운영

신생아 관리·응급대처 중심 실습 교육 진행

직장인 아빠 참여 확대 위한 시간대 편성

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서울 성북구 장위석관보건지소가 지난 12일 저녁 초보 아빠들의 육아 역량 강화를 위한 현실 밀착형 프로그램 ‘초보아빠교실’을 운영했다고 14일 밝혔다.20여명이 참석한 이 교육은 아빠들이 실질적 육아 기술을 익혀 육아 보조자를 넘어 양육의 주체가 될 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다. 낮에 참여가 어려운 직장인 아빠들을 고려해 평일 저녁 시간대로 편성했다.교육은 신생아 특성 이해와 상황별 관리법 등 초보 아빠들에게 필요한 내용을 중심으로 진행됐다. 참가자들은 체온 조절, 발열 대응, 황달·태열 관리, 배꼽 이상 징후 판별, 올바른 분유 타기와 트림시키기 등 육아 과정에서 필요한 대처 방법을 배웠다. 영아돌연사증후군 예방을 포함한 안전 수칙 교육도 함께 이뤄졌다.전문 강사의 시연과 참가자 실습을 연계한 교육도 진행됐다. 단계별 목욕법과 속싸개 싸기 교육, 기저귀 교체와 영아 하임리히법(배를 강하게 눌러 환자의 기도에 걸린 이물질을 밖으로 꺼내는 응급 치료법), 심폐소생술(CPR) 등 아기 인형을 활용한 실습 방식으로 진행됐다.이날 교육에 참여한 한 아빠는 “영상으로만 보던 기술들을 실습하며 배울 수 있어 도움이 됐다”며 “퇴근 후 저녁 시간에 전문적 교육을 받을 수 있어 유익했고 아이를 더 자신 있게 돌볼 수 있을 것 같다”고 전했다.보건지소 관계자는 “육아가 낯설고 두려운 초보 아빠들에게 도움이 되고자 프로그램을 기획했다”며 “부모들이 시간적 제약을 덜 받을 수 있도록 다양한 시간대와 맞춤형 프로그램을 지속 운영하겠다”고 말했다.송현주 기자