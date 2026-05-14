용산구, 경리단길 일대 ‘밤길 밝힌’ 솔라표지병 설치

“안전하고 걷기 좋은 도시환경 조성”

이미지 확대 서울 용산구가 경리단길 일대에 설치한 솔라표지병.

용산구 제공

세줄 요약 경리단길 일대 솔라표지병 설치 완료

주민참여예산으로 야간 보행 안전 개선

보도·차도 경계 명확화 및 점검 계획

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 용산구가 경리단길 일대에 밤길을 밝히는 태양광 기반 솔라표지병 설치를 마무리했다고 14일 밝혔다. 주민참여예산으로 추진됐다.용산구 관계자는 “야간에도 주민과 방문객이 안전하고 쾌적하게 이동할 수 있는 환경을 만들기 위해 솔라표지병을 설치했다”고 설명했다. 개성있는 골목인 경리단길은 유동인구가 많은 지역이다. 다만 어두운 시간대에는 보도와 차도의 경계가 흐릿해 보행 안전을 개선해야 한다는 의견이 많았다.구는 교통안전 분야 전문가 자문을 거쳐 보도와 인접한 차도 황색선 구간 양측에 솔라표지병을 설치했다. 야간에 자동 점등되는 솔라표지병은 도로 경계를 보다 명확히 나타낸다. 앞으로도 지속적인 점검과 관리를 통해 야간 보행환경을 유지할 계획이다.박희영 구청장은 “이번 사업은 주민 의견이 실제 정책으로 이어져 일상 속 안전을 개선했다는 점에서 의미가 크다”라며 “앞으로도 안전하고 걷기 좋은 도시환경 조성에 힘쓰겠다”라고 말했다.용산구는 올해도 생활안전, 문화, 복지 등 주민 생활과 밀접한 분야를 대상으로 총 규모 10억원 규모의 ‘주민참여예산 사업’을 운영한다.서유미 기자