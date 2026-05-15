노원, 중강도 신체활동 프로그램 ‘심쿵해짐’

21일부터 선착순 모집…참여자 체지방 1.6% 감소

이미지 확대 노원구 제공

세줄 요약 노원구, 성인 건강관리 ‘심쿵해짐’ 모집

사전검사·맞춤 운동교육·12주 근력운동 구성

체지방률 감소, 골격근량 증가 효과 확인

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서울 노원구의 성인 건강관리 교육프로그램 ‘노원이랑 심쿵해짐’이 참여자를 모집한다.노원구는 오는 21일 오전 9시부터 선착순으로 ‘심쿵해짐’ 참여자를 모집한다고 15일 밝혔다. 구 관계자는 “세계보건기구(WHO)와 미국스포츠의학회(ACSM)는 성인 건강 증진을 위해 ‘주 150분 이상의 중강도 신체활동과 주 2회 이상의 근력운동’을 권고하고 있다”며 “프로그램은 사전 검사, 맞춤형 운동교육 등으로 구성된다”고 설명했다.매년 3회 운영하는 심쿵해짐은 더 많은 사람들에게 참여 기회를 제공하기 위해 재참여를 제한한다. 하지만 모집 시작 3일만에 접수가 마감될 정도로 큰 호응을 얻고 있다.참여자들은 사전 검사를 통해 체성분과 체력, 운동 습관 등을 점검받는다. 이후 3개월 동안 주 2회, 회당 1시간씩 12주간 전문 강사의 지도아래 소도구를 활용한 근력운동에 참여한다.수료 이후에도 운동 습관이 지속될 수 있도록 자조 동아리 운영을 지원한다. 20세 이상의 노원구민이면 누구나 신청 가능하다. 전화 또는 ’노원이랑 심쿵해짐‘ 카카오채널을 통해 접수할 수 있다. 심쿵해짐은 노원구보건소, 월계보건지소, 공릉보건지소 등에서 열린다. 장소별로 선착순으로 마감된다.참여자들의 건강 지표도 개선됐다. 올해 참여자들의 체지방률은 평균 1.6% 감소했으며, 골격근량은 평균 0.2kg 증가했다.오승록 노원구청장은 “이번 프로그램이 구민들에게 운동을 숙제가 아닌 일상의 습관으로 만드는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 체계적인 건강관리 지원을 통해 구민 모두가 더 건강한 일상을 누릴 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.한편 노원구는 어르신 인구를 위해 ‘노원 시니어 건강 걷기’도 운영한다. ‘바르게 걷기’는 아파트 단지 내에서 전문 걷기 지도사가 참여해 올바른 자세 교정을 중심으로 진행된다. ‘노원 힐링 걷기’는 공원과 산책로에서 진행된다.서유미 기자