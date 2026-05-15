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서대문구 풍수해 대비 모의훈련…“기습 폭우 대비”

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서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-05-15 20:51
입력 2026-05-15 20:51

지역주민과 서대문소방서 소방대원, 구청 직원 등

서울 서대문구는 여름철 자연 재난에 대비해 홍제천 폭포광장 일대에서 하천 고립사고 대응 모의훈련을 진행했다고 15일 밝혔다.

훈련에는 지역주민과 서대문소방서 소방대원, 구청 직원 등 70명이 참여했다.

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서울 서대문구가 홍제천 폭포광장 일대에서 진행한 하천 고립사고 대응 모의훈련. 서대문구 제공
서울 서대문구가 홍제천 폭포광장 일대에서 진행한 하천 고립사고 대응 모의훈련.
서대문구 제공


훈련은 기습적인 극한 호우 상황을 가정해 ‘재난 피해 제로(ZERO)화’를 목표로 실제 상황을 가정해 진행했다. ‘시간당 50mm 이상의 기습 폭우 상황에서 홍제천 수위가 급격히 상승하고 인근 주택이 침수되기 시작한다’는 가상의 시나리오에 따랐다. 재난안전대책본부를 가동하고 주민대피 안내, 하천 산책로를 이용한 시민 대피가 이뤄졌다.

또한 양수기와 물막이판으로 반지하주택 배수 및 지하 주차장 침수 방지 작업을 벌였다. 아울러 홍제천에 고립된 주민을 소방대원이 긴급 구조하고 응급 의료진이 현장에서 부상자를 치료하는 과정도 연습했다.

훈련을 지휘한 조미숙 서대문구 부구청장은 풍수해 방지를 위해 재난 문자 등을 활용한 초기 경고체계 강화, 현장 대응능력 제고 중요성을 강조했다.
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앞서 서대문구는 풍수해로 인한 간판 추락이나 감전 등의 안전사고 예방을 위해 ‘2026년 주인 없는 간판 및 노후 위험 간판 정비 사업’도 진행했다.

서유미 기자
세줄 요약
  • 홍제천 일대 풍수해 대응 모의훈련 진행
  • 주민·소방·구청 등 70명 참여한 합동 점검
  • 기습 폭우 가정, 대피·구조·배수 훈련
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