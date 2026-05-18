서울 금천구 문일고에 인조잔디 운동장·융합과학실 생겼다

“주민 위한 일상 속 여가 공간으로 운동장 개방”

이미지 확대 문일고 인조잔디 운동장 서울 금천구 문일고에 조성된 인조잔디 운동장 모습.

금천구 제공

세줄 요약 문일고 인조잔디 운동장·과학실 준공

교육경비 6억원 지원, 안전환경 조성

운동장 주민 개방, 생활체육 공간 기대

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서울 금천구는 지난 14일 문일고등학교에서 인조잔디 운동장과 융합과학실 준공식을 열었다고 18일 밝혔다.이날 준공식에는 유성훈 구청장을 비롯해 시·구의원, 문일고 이사장과 학교 관계자, 학부모와 학생 등 200여명이 참석해 함께 축하했다.보다 안전하고 쾌적한 교육환경을 제공하기 위해 교육경비보조금으로 총 6억원을 지원했다고 구는 설명했다. 인조잔디 운동장 조성에는 총 10억원(구비 5억원)이 투입됐고, 융합과학실 조성에는 1억원이 지원됐다.흙먼지가 날리던 운동장은 안전한 체육활동과 학교 행사를 열 수 있는 공간으로 탈바꿈했다. 야간과 주말에는 주민들에게 개방돼 일상 속 체육·여가 공간으로 활용될 것으로 기대된다. 융합과학실은 첨단 교육환경을 갖춰 학생들이 직접 실험하고 탐구할 수 있다.구 관계자는 “이번에 조성된 인조잔디 운동장과 융합과학실은 단순한 시설 개선을 넘어 학생들의 건강한 성장과 미래 역량 강화를 위한 의미 있는 투자”라며 “교육이 곧 지역의 미래라는 믿음으로 앞으로도 학교와 긴밀히 협력해 학생과 학부모가 체감할 수 있는 교육도시 금천을 만들어 가겠다”고 밝혔다.김주연 기자