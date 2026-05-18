폭염·수해·러브버그 총력 대응…종로구 ‘여름철 종합대책’

그늘막 21개 교체·12개 신규 설치

온열질환 취약계층에 제습기 등 지원

이미지 확대 종로구 거리에 설치된 그늘막 서울 종로구의 한 횡단보도 앞에 설치된 그늘막에서 시민들이 쉬고 있다.

종로구 제공

세줄 요약 폭염·집중호우·해충 대응 종합대책 가동

취약계층 냉각키트·그늘막 지원 확대

수방 자재 분산·비상벨 추가 설치

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서울 종로구가 여름철 폭염과 집중호우, 해충 확산 등에 선제적으로 대응하기 위해 ‘2026년 여름철 종합대책’을 가동한다고 18일 밝혔다.올해 여름철 종합대책은 폭염·수방·안전·보건 등 4개 분야로, 폭염 취약계층 보호와 신속한 재난 대응 체계 구축에 중점을 뒀다고 구는 전했다.먼저 폭염 분야에서는 취약계층에게 냉각 선풍기, 차광 우양산, 쿨매트 등으로 구성된 ‘폭염대응키트’를 전달한다. 에어컨 설치가 어려운 가구를 고려해 제습기와 서큘레이터를 새롭게 지원한다. 보행자의 온열 질환을 예방하기 위해 노후된 그늘막 21개를 교체하고 12개를 새로 설치한다.수해 예방을 위한 신속 대응 체계를 강화한다. 구기동에 집중 보관하던 수방 자재를 구기동·신영동·수송동·돈의동 등 4개 권역 거점에 분산 배치한다. 반지하 주택에 침수가 발생하면 119와 연계하여 자동 신고하는 ‘종로 비상벨’은 80가구에 추가로 설치한다.안전 분야에서는 환경공무관을 대상으로 ‘찾아가는 가상현실(VR) 안전교육’을 실시한다. 작업 중 발생할 수 있는 사고를 체험하며 현장 대응 역량과 안전의식을 높인다는 구상이다. 아울러 문화유산 관람객을 보호하기 위해 재난특보 단계별 조치 기준을 새롭게 마련했다.보건 분야에서는 러브버그 확산에 대비하기 위해 유인물질 포집기를 시범 설치한다.정부 등에 따르면 각 지자체는 지난 15일부터 ‘여름철 자연재난 대책 기간’을 운영 중이다. 시는 10월까지 대책을 가동한다.구 관계자는 “올해 여름은 평년보다 기온이 높을 것으로 예상되는 만큼 더욱 선제적이고 촘촘한 대응이 필요하다”며 “주민 안전 확보에 모든 행정력을 집중하겠다”고 밝혔다.김주연 기자