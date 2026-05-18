고교학점제 대비하세요…강북구, ‘과목 선택 전략 설명회’ 개최

6월 17일 구청서 설명회 개최

이미지 확대 고교학점제 과목 선택 전략 설명회 홍보물.

강북구 제공

세줄 요약 고1 학부모 대상 고교학점제 설명회 개최

과목 선택 전략과 교육과정 이해 지원

6월 17일 강북구청 임시청사서 진행

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서울 강북구는 6월 17일 번동에 있는 강북구청 임시청사에서 고등학교 1학년 학부모를 대상으로 ‘고교학점제 과목 선택 전략 설명회’를 연다고 18일 밝혔다.창강빌딩 4층 기획상황실에서 개최되는 설명회는 지난해부터 전면 시행된 고교학점제에 대한 학부모들의 이해를 돕고, 학생 개인의 진로와 적성에 맞는 과목 선택 및 학업 설계를 지원하기 위해 마련됐다.지난해에 이어 2년 연속 진행되는 설명회 1부에서는 고교학점제의 이해와 과목 선택 전략, 2부에서는 고등학교 교육과정 심층 분석 등을 주제로 실질적 입시·진로 정보가 제공될 예정이다. 참가 비용은 무료다.참가 신청은 오는 21일 오전 10시부터 구 홈페이지 수시접수 프로그램 메뉴에서 온라인으로 가능하다. 모집 인원은 선착순 80명이다. 마감 후에는 대기자 접수도 함께 진행해 결원이 생기면 순서대로 참여 기회를 제공한다.이순희 강북구청장은 “고교학점제가 본격 시행되면서 과목 선택의 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “설명회가 학부모들이 변화하는 교육과정을 이해하고 자녀의 진로와 학업 방향을 함께 고민하는 데 도움이 되는 시간이 되길 바란다”고 말했다.송현주 기자