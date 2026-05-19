구로, 신혼부부에게 전세금 대출이자 100만원 지원

새달 17일까지 구청에서 신청

2026-05-19 20면

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서울 구로구가 ‘신혼부부 전세금 대출 이자 지원사업’에 나선다.구로구는 혼인 7년 이내의 무주택 신혼부부를 대상으로 전세금 대출 원금 잔액의 1.5% 범위에서 연 최대 100만원까지 지원한다고 18일 밝혔다. 구는 2024년부터 3년째 사업을 이어오고 있다.대상은 부부 합산 연 소득 1억 3000만원 이하 가구다. 전용면적 85㎡ 이하의 주택·아파트·주거용 오피스텔에 거주하면서 유효한 전세자금 대출 원리금을 상환 중인 경우 신청할 수 있다. 자격 요건을 유지한 경우 2년 연속 받을 수 있다. 서울시 신혼부부 임차보증금 이자 지원사업 수혜자, 주택도시기금 전세자금 대출 이용자, 기초생활보장수급자 등은 제외된다. 신청 기간은 이날부터 6월 17일까지다. 구로구청 신관 2층 주택과로 방문하거나 우편으로 신청하면 된다.구 관계자는 “신혼부부의 주거비 부담을 덜고 안정적인 지역 정착에 도움이 되길 바란다”며 “실질적인 주거 지원 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.서유미 기자