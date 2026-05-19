노후 담장·옹벽 보수 최대 1000만원 지원…영등포구, 사업 기준 완화

신청은 연중 가능

이미지 확대 서울 영등포구 노후 건축물 담장 보수 지원 사업을 받고 정비가 끝난 대림동의 한 담장.

영등포구 제공

이미지 확대 서울 영등포구 노후 건축물 담장 보수 지원 사업을 받기 전 균열이 있는 대림동의 한 담장.

영등포구 제공

세줄 요약 노후 담장·옹벽·석축 보수 지원 확대

연면적 제한 삭제, 공원 주변까지 포함

최대 1000만원, 총사업비 70% 이내 지원

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서울 영등포구가 올 여름철 집중호우 등 자연 재난으로 인한 안전사고를 예방하기 위해 노후 담장, 옹벽, 석축 보수 지원 사업을 확대 운영한다고 19일 밝혔다. 사업은 붕괴 위험이 있는 노후 담장과 옹벽, 석축의 위험 요소를 사전 정비해 안전사고를 예방하기 위해 마련됐다.구는 올해 정비 비용 지원 요건을 크게 완화해 많은 주민이 혜택 받을 수 있도록 했다. 구는 기존 1000㎡ 이하였던 연면적 제한 기준을 삭제해 참여 기회도 늘렸다. 기존 도로변 중심이던 지원 범위를 공원까지 넓혀 보행 공간 주변의 위험 요소를 줄이고 안전을 강화한다.사용승인 이후 30년 이상 지난 건축물 중 도로나 공원 등에 접해 있는 담장, 옹벽, 석축이 지원 대상이다. 구는 정비에 필요한 총사업비의 70% 이내에서 최대 1000만원까지 지원한다.구청 누리집 고시·공고 게시판에서 서류를 내려받아 구청 건축과로 방문 접수하면 된다. 구는 전문가와의 현장 심사 등을 거쳐 대상을 최종 선정한다. 연중 신청을 받으며 예산 소진 시 조기 마감된다.최호권 영등포구청장은 “안전 사각지대를 해소하는 지원 사업을 발굴해 누구나 안심하고 생활할 수 있는 영등포를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.송현주 기자