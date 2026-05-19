집 앞에 계란·우유 꾸러미…서울 강서구, 영유아·임산부 ‘영양플러스’

월 2회 맞춤형 영양꾸러미…연 6회 대상 선정

이미지 확대 서울 강서구 영양 지원 서울 강서구에서 지난해 영유아 대상 영양 지원 사업을 위해 영양 상태를 평가하는 모습.

강서구 제공

이미지 확대 강서구 ‘영양플러스’ 보충식품 서울 강서구가 5세 미만 영유아에게 제공하는 보충식품 꾸러미

강서구 제공

세줄 요약 영양플러스 사업 시행, 임산부·영유아 지원

기준 중위소득 80% 이하 위험군 선정 확대

보충식품 배송과 교육·상담 병행 강화

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서울 강서구는 임산부와 영유아의 영양 불균형을 해소하기 위한 ‘2026년 영양플러스’ 사업을 시행한다고 19일 밝혔다.이는 빈혈, 저체중, 성장 부진 등 영양 위험요인이 있는 임산부와 영유아를 대상으로 맞춤형 보충식품을 지원하고, 체계적인 교육을 제공하는 통합 건강관리 서비스다.지원 대상은 강서구에 거주하는 기준 중위소득 80% 이하 가구의 임산부나 6세(72개월) 미만 영유아다. 이 중 빈혈이나 저체중, 성장 부진, 영양 섭취 상태 불량 등 영양 상태가 위험한 대상자를 선정한다. 국제결혼의 경우 부부 중 한명이 한국 국적이면 대상이다.구는 매월 약 270명의 고위험군을 대상으로 최대 1년간 등록해 관리 중이다. 특히 올해부터 신규 대상자 선정 주기를 기존 연 4회에서 6회로 확대한다. 영양 관리가 시급한 가구를 빠르게 지원하기 위해서다.올바른 식습관 형성을 위한 영양교육과 상담도 강화한다. 매월 보건소 전문가 특강을 열고, 방문이 어려운 가정을 위해 온라인 교육 채널도 활성화한다. 영양사가 직접 가정을 방문해 식품 보관 상태를 점검하고 일대일 상담도 진행한다.대상자의 나이와 특성을 고려한 맞춤형 보충식품 꾸러미를 연간 약 3000명에게 전달한다. 쌀, 김, 우유, 달걀 등 영양소가 풍부한 신선 식품을 월 2회 가정으로 배송한다.신청은 정부24 홈페이지에서 온라인으로 접수하거나, 강서구보건소 의약과로 유선 신청할 수 있다. 선착순으로 접수하되 대상자의 소득 수준과 영양 상태 등을 우선순위로 고려한다.김주연 기자