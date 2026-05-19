구로구, 서울통합관 ‘구로G밸리관’ 참가기업 모집

세줄 요약 CES 2027 서울통합관 구로G밸리관 참가 모집

AI·모빌리티 등 창업 5년 이내 기업 대상

선정 5곳에 바우처·혁신상 컨설팅 지원

이미지 확대 지난 1월 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026 서울통합관’.

구로구 제공

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서울 구로구가 ‘세계 최대 정보기술(IT) 전시회’ CES 2027 서울통합관 구로G밸리관에 참가할 유망기업을 모집한다고 19일 밝혔다.구로구는 서울경제진흥원(SBA)과 공동으로 운영하는 ‘CES 2027 서울통합관’ 내 구로G밸리관에 참가할 기업 5개사를 모집한다. 모집 기간은 지난 18일부터 6월 8일 오후 1시까지다.CES는 미국 소비자기술협회(CTA)가 주관하는 세계 최대 규모의 첨단기술 전시회다. CES 2027은 2027년 1월 6일부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 개최될 예정이다.모집 대상은 인공지능(AI), 모빌리티, 항공, 바이오, 헬스케어 등 첨단기술 분야에서 기술력을 보유한 창업 5년 이내 벤처·창업기업이다.최종 선정된 5개 기업에는 현지 항공·숙박·물류·통역 등에 활용할 수 있는 기업당 500만원 상당의 바우처가 제공된다.특히 ‘CES 혁신상’ 도전을 지원하기 위해 전문 컨설팅과 교육 프로그램을 운영한다.구로구 관계자는 “구로G밸리관 참가 지원이 관내 유망기업의 기술력을 세계 시장에 알리고 해외 판로를 넓히는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.올해 초 CES에는 ▲성민네트웍스 ▲파스업 ▲베어앤스컹크 ▲세코어 로보틱스▲피치텍 등이 참가했다.서유미 기자