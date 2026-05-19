서대문구, 연희동 동구물어린이 공원에 무장애 진입로

세줄 요약
- 무장애 진입로 조성, 계단식 출입구 제거
- 친환경 코르크 바닥 포장, 충격 완화
- 놀이대·운동시설 설치, 수목 식재
서대문구 관계자는 “공원 지반을 도로 면과 같게 낮춰 기존 계단식 출입구를 없애고 바닥은 충격을 완화할 수 있도록 친환경적인 코르크로 포장했다”고 설명했다.
또 저연령 어린이 중심의 소규모 공원에 맞도록 미끄럼틀을 포함한 4종 조합 놀이대와 어린이용 운동시설 2종을 설치했다. 이팝나무 등 큰키나무와 삼색조팝나무 등 작은키나무 등을 심었다.
구 관계자는 “남녀노소 누구나 불편 없이 안전하게 이용할 수 있도록 하는 데 이번 공사의 주안점을 두었으며 앞으로도 지역 내 공원에 대한 접근성과 안전성을 지속해서 높여 나가겠다”고 밝혔다.
서대문구는 39곳의 어린이공원을 운영 중이다. 연희동에는 궁뜰, 동구물, 연서, 연희, 궁말, 다람쥐, 대궐재, 해달별 등 8곳이 있다.
서유미 기자
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