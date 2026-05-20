운동하며 동네 친구 만들자…‘은평청년 트레이닝’ 참여자 모집

올 6월부터 10월까지 운영

이미지 확대 ‘2026 은평청년 트레이닝’ 홍보물.

은평구 제공

세줄 요약 청년 건강 증진과 지역 교류 위한 모집

맨몸·교정·리듬·구기운동 등 구성

6~10월 매주 수요일 저녁 운영

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서울 은평구는 청년들의 건강 증진과 지역 내 관계망 형성을 위한 ‘은평청년 트레이닝’ 참여자를 모집한다고 20일 밝혔다.‘은평청년 트레이닝’은 청년들이 정기적 체육활동으로 건강한 생활 습관을 만들고 서로 자연스럽게 교류할 수 있도록 마련됐다.프로그램은 맨몸운동과 교정운동을 포함해 리듬운동, 구기운동, 팀 대항 게임 등 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 다양한 체육활동으로 구성됐다. 강사는 매월 바뀐다.운영 기간은 오는 6월부터 10월까지다. 매주 수요일 오후 7시 30분에 진행된다. 프로그램은 구파발검문소 풋살장에서 운영된다. 무더위 기간인 7~8월에는 안전을 고려해 구청 은평홀에서 진행한다.은평구에 거주하거나 활동하는 19세 이상 39세 이하 청년이 모집 대상이다. 매월 신규 참여자를 우선으로 20명을 선착순 모집한다.신청은 매월 15일부터 말일까지 다음 달 참여자를 미리 모집하는 방식으로 운영된다. 참여를 희망하는 청년은 홍보물 QR코드를 휴대전화로 인식한 후 신청서를 제출하면 된다.구 관계자는 “청년들이 바쁜 일상에서 건강한 생활 습관을 형성하고 지역 내 새로운 관계를 만들어가는 계기가 되길 바란다”고 말했다.송현주 기자