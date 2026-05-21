구로구, 스마트빌리지 만든다…개봉동 스마트폴 설치

이미지 확대 서울 구로구 제공

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서울 구로구가 ‘스마트빌리지 조성사업’을 통해 개봉2·3동 일대에 5가지 유형의 구로형 스마트폴 36대를 설치한다고 21일 밝혔다.스마트빌리지 조성사업은 스마트 인프라 취약지역에 스마트폴을 설치해 범죄 및 교통사고를 예방하는 사업이다. 2024년 구로4동의 스마트빌리지 조성사업을 표준화하고 확산하기 위해 개봉2·3동을 대상으로 정부의 스마트빌리지 공모에 신청했다.이후 공모에 선정되며 국비 9억 1900만원을 확보했다. 여기에 구비 3억 9400만원을 포함한 총 13억 1300만원의 예산으로 사업을 추진하고 있다.대상지에는 가로등 스마트폴, 폐쇄회로(CC)TV 스마트폴, 불법주정차 스마트폴, 통합안전 스마트폴, 사각지대 스마트 알림이가 설치된다.구는 지난 스마트빌리지 사업 추진 경험을 바탕으로 유관부서와 협업해 최적의 설치 대상지를 선정한다. 구로구는 2021년 지역별 특성을 고려한 맞춤형 스마트폴 116개 등을 설치한 바 있다.구 관계자는 “스마트빌리지 조성사업을 통해 주민 안전 강화와 편의 향상을 위한 스마트 인프라를 확대 조성하겠다”며 “앞으로도 주민들이 안심하고 생활할 수 있는 주거환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.서유미 기자