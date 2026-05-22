“잠 못드는 어르신 돕습니다”…노원구 ‘꿀잠’

전국 최초 자치구 직영 어르신 전문상담기관

이미지 확대 노원구 제공

세줄 요약 어르신 불면증 완화 위한 ‘꿀잠’ 모집

개별상담·집단상담·수면교육 병행 운영

29일까지 방문 접수, 전 과정 무료

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노원구가 어르신의 건강한 수면을 돕기 위해 불면증 극복 프로그램 ‘꿀잠’ 참여자를 모집한다고 22일 밝혔다.‘꿀잠’은 수면의 질 개선을 원하는 어르신들을 위한 맞춤형 인지행동치료 프로그램이다. 수면제 처방 보다는 개별상담, 집단 프로그램을 병행해 불면증을 이해하고 건강한 수면습관을 형성할 수 있도록 돕는다.집중도 높은 상담을 위해 참여인원을 8명 내외로 운영한다. 다음달 16일~7월 14일까지, 매주 화요일 오전 10시 30분부터 90분간 5회 진행된다.회차별로 수면 교육, 이완 요법, 집단상담 등이 운영된다. 참여자는 프로그램 기간동안 매주 ‘수면일기’를 작성하게 된다. 수면과 감정의 관계를 이해하고 개인의 수면 패턴에 맞는 개선방법을 찾아 심리적 안정감을 얻을 수 있도록 돕는다.프로그램은 전과정 무료다. 수락노인종합복지관 4층에 있는 ‘노원어르신상담센터’에서 신청하면 된다. 모집기간은 오는 29일까지로 방문접수만 가능하다.노원어르신상담센터는 지난 2023년에 개관한 전국 최초 자치구 직영 어르신 전문상담기관이다. 애도(사별), 은퇴 이후의 상실감, 가족갈등 등 어르신 생애주기에 맞춘 정서 지원을 받을 수 있다. 지난해에는 MBTI(엠비티아이) 집단상담‘ 프로그램도 운영했다.오승록 구청장은 “불면증은 단순한 수면문제를 넘어 신체적·정신적 건강전반에 영향을 미칠 수 있는 만큼, 올바른 수면 습관을 형성하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 어르신들의 건강하고 행복한 노후를 위한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.서유미 기자