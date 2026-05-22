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관악구, 청년 1인 가구 마음 살피는 ‘시그널존’

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김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-05-22 17:05
입력 2026-05-22 17:05

29일 별빛내린천 일대 마음건강축제

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관악구 ‘청년 1인가구 시그널 존’
관악구 ‘청년 1인가구 시그널 존’ 관악구 ‘청년 1인가구 시그널 존’ 포스터


서울 관악구가 청년들이 마음 건강을 확인하는 ‘청년 1인가구 시그널 존’을 운영한다고 22일 밝혔다.

이는 관악구와 관악구1인가구지원센터가 취업과 경쟁, 불안정한 주거와 관계 단절 등으로 정서적 어려움을 겪는 청년의 마음 건강을 돌보기 위해 마련했다.

오는 29일 오후 4시부터 별빛내린천 수국정원 일대에서 개최되는 마음건강축제 ‘상상하고 실현하다 마음에 꽃 피우다’에서 열린다.

지원 대상은 관악구에서 거주하거나 생활하는 19~39세 청년 1인가구다. 인공지능(AI) 타로 체험, 그림 검사, 마음 체크리스트 등 체험형 콘텐츠로 스트레스 지수와 마음 건강 상태를 확인해 볼 수 있다.

필요한 경우 기초 심리검사부터 해석 상담, 일대일 전문 상담 등을 지원한다. 참여자의 취향에 맞는 다양한 문화·관계 프로그램도 연계할 수 있다.

한편 성민종합사회복지관과 한울지역정신건강센터가 주최하는 마음건강축제는 지역 주민 누구나 참여 가능하다. 정신 건강 바로 알기부터 키캡 만들기 등 체험 부스가 진행된다.


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구 관계자는 “청년들이 관계를 회복하고 건강한 일상을 이어갈 수 있도록 촘촘한 마음 안전망을 구축해 나갈 것”이라고 밝혔다.

김주연 기자
세줄 요약
  • 청년 1인 가구 마음 건강 점검 공간 운영
  • AI 타로·그림 검사·체크리스트 체험 제공
  • 심리검사·상담·문화 프로그램 연계 지원
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