서울 중구, 안전취약 274가구에 전기·가스·소방 점검

세줄 요약 안전취약계층 274가구 대상 점검·정비 사업 추진

전기·가스·보일러·소방 분야 전문가 방문 예정

누전차단기·콘센트 교체, 경보기·소화기 지원

이미지 확대 중구 가스타이머 설치 서울 중구가 지난해 대상 가구를 방문해 가스타이머를 설치하는 모습.

중구 제공

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서울 중구는 오는 6∼10월 취약계층 274가구를 대상으로 ‘안전취약가구 안전점검 및 정비사업’을 한다고 22일 밝혔다.구는 이를 위해 지난 4월부터 동 주민센터와 사회복지관과 함께 기초생활수급자, 차상위계층, 장애인, 홀몸 어르신 등 안전취약계층에 대한 주거 환경 기초조사 등을 거쳤다. 그 결과 지난 13일 선정심의위를 열고 지원 대상을 정했다.선정된 가구에는 전기·가스·보일러·소방 분야 전문가가 방문해 위험 요소를 찾아 정비할 예정이다.구체적으로는 부적합한 누전차단기와 노후 콘센트, 멀티탭을 교체해 준다.또한 가스 배관과 밸브의 누출 여부를 확인하고 가스타이머를 설치한다. 보일러는 안전 점검하고 일산화탄소 경보기 설치를 지원한다. 소화기 등 화재 대비 물품도 제공한다.방문 시 각 설비의 올바른 사용법과 점검 요령 교육도 병행할 예정이다.자세한 내용은 동 주민센터나 구 생활안전과로 문의하면 된다.구 관계자는 “안전취약가구에 대한 선제적 점검과 정비로 안전사고 발생 요인을 사전에 차단하겠다”고 말했다.김주연 기자