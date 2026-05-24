결핵 예방·조기 검진 강화한 성북구…지역사회 전파 차단

2025년 결핵 신환자 수 98명, 전년 대비 감소

이미지 확대 서울 삼선동에 있는 성북구청.

성북구 제공

세줄 요약 성북구 결핵 신환자 98명으로 전년 대비 감소

65세 이상 환자 비중 60.2%로 고령층 집중

이동검진·복약관리로 조기발견과 전파 차단

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서울 성북구보건소가 지난해 결핵 신환자 수가 98명으로 집계돼 전년 103명 대비 감소했다고 24일 밝혔다. 결핵은 결핵균이라는 세균에 감염돼 생기는 전염성 감염병이다. 전염성이 있는 활동성 폐결핵 환자가 기침, 재채기, 말하기, 호흡 등을 할 때 결핵균이 공기 중으로 배출되며 이 공기를 다른 사람이 흡입하면 폐로 결핵균이 들어가 감염이 발생할 수 있다.지난해 성북구 결핵 신환자율은 인구 10만명당 23.4명이다. 2024년 24.5명보다 줄었다. 같은 기간 전국 결핵 신환자율은 26.9명으로 구보다 높았다. 전체 결핵 환자 98명 중 65세 이상 어르신은 59명으로 60.2%에 달했다.보건소는 고령층이 면역력 저하와 기저질환 등의 영향으로 결핵에 취약하다고 설명했다. 기침, 가래 같은 전형적 증상이 없거나 피로감·호흡곤란 등을 단순 노환으로 여겨 발견이 늦어지는 경우가 많아 각별한 주의가 필요하다고 덧붙였다.보건소는 결핵 확산 방지를 위해 대한결핵협회와 협력해 이동검진 사업을 운영하고 있다. 보건소 방문이 어려운 노인과 노숙인 등 취약계층을 대상으로 이동검진 차량이 현장을 찾아 흉부 X선(X-ray) 검사를 실시하고 유소견자는 신속히 치료받을 수 있게 연계한다.결핵전담간호사를 통해 환자별 1대1 상담과 복약 관리도 지원한다. 치료 중단 없이 완치될 수 있도록 사례관리도 지속한다. 학생 이동검진과 집단시설 종사자 대상 잠복결핵감염 검진 등 대상별 맞춤형 검진 사업도 병행한다.보건소 관계자는 “결핵 예방을 위해 조기검진의 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “어르신과 집단시설 이용자는 증상이 없더라도 정기적으로 검진에 참여해 주시길 바란다”고 말했다.송현주 기자