구로구, 공익활동박람회 ‘공익활동해봤니’ 열어

슬로건 ‘평화:바람’

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세줄 요약 고척근린공원서 공익활동박람회 개최

42개 기관·단체 참여한 공동주관 행사

평화와 환경 실천 체험 프로그램 운영

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서울 구로구가 다음 달 5일 고척근린공원에서 ‘구로구 공익활동박람회 공익활동해봤니’를 열었다고 26일 밝혔다.사단법인 구로공익단체협의회와 구로구공익활동지원센터가 주최한 이번 박람회는, 지역 내 42개 기관·단체가 공동주관 기관으로 참여했다. 슬로건 ‘평화:바람’에는 전쟁 없는 세상에 대한 염원과 평화로운 지역사회를 바라는 의미를 담았다.방문객들은 평화퀴즈, 남북 언어 이해 활동, 전쟁의 아픔을 공감하는 체험, 평화 도서 전시 등 다양한 프로그램을 통해 평화의 가치를 함께 생각해 볼 수 있다.또 종이팩 재활용 체험을 비롯해 나무도마 수선, 우양산 수선, 자전거 수리 등 자원순환과 생활 속 환경 실천을 경험할 수 있는 프로그램이 운영될 예정이다. 초등학생부터 성인, 어르신까지 모든 세대가 함께 참여할 수 있도록 구성했다.2022년부터 매년 열리고 있는 구로구공익활동박람회는 서울 내 자치구의 유일한 공익활동박람회다. 구로구 관계자는 “평화와 나눔, 환경 실천의 가치를 함께 경험해 보고 공익활동을 보다 친숙하게 느끼는 계기가 되길 바란다”고 말했다.서유미 기자