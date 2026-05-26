노원구, 하계한신동성아파트 재건축 주민설명회

역세권 특례…사업성보정계수 최대치 적용

이미지 확대 서울 노원구 하계한신동성아파트 재건축 조감도.

노원구 제공

세줄 요약 하계한신동성아파트 재건축 주민공람 시작

다음 달 5일 주민설명회 개최 예정

최고 46층·940가구 계획안 제시

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서울 노원구가 하계한신동성아파트 재건축 정비구역 지정 및 정비계획 수립안에 대해 주민공람을 시작한다고 26일 밝혔다. 다음 달 5일에는 주민설명회를 연다.1993년 준공된 하계한신동성아파트는 최고 15층의 498가구 단지다. 지난 2월 서울시 신속통합기획 자문을 신청하며 재건축 추진을 본격화했다. 계획안에 따르면 해당 단지는 용적률 339.89%에 최고 46층, 총 940가구의 단지로 탈바꿈하게 된다. 사업성보정계수 역시 최대치인 ‘2.0’을 적용했다. 역세권 용적률 특례는 내년 하반기 개통 예정인 동북선 경전철 정거장 입지를 활용했다.정비계획안은 구보와 노원구청 홈페이지에서 볼 수 있다. 구는 추진위원회 구성을 위한 공공지원 용역도 추진한다. 노원구는 중계그린아파트, 하계장미아파트에 대해 공공지원으로 추진위원회 승인을 앞두고 있다.주민설명회는 정비계획안과 향후 추진 일정을 설명하는 자리다. 구는 설명회와 공람 기간 동안 제시된 의견을 검토하고 관계기관의 협의를 거쳐 9월 중 시에 정비계획 입안과 심의 상정을 요청할 계획이다.오승록 구청장은 “민관협력과 신뢰는 재건축의 속도, 사업성, 투명성을 높이는 무기가 될 수 있다”며 “정비사업 단계별로 적극적인 행정지원을 통해 모범사례가 인근 재건축단지 전반에 확산하도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.서유미 기자