더 많은 송파 학교에 오케스트라가 찾아갑니다

올해 대상 학교 15곳으로 늘려

이미지 확대 지난해 7월 서울 송파구 잠일초 학생들이 송파구의 ‘학교로 찾아가는 오케스트라’ 공연을 관람하고 있다.

송파구 제공

2026-05-27 21면

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서울 송파구는 더 많은 학생이 학교에서 오케스트라 공연을 접할 수 있도록 ‘학교로 찾아가는 오케스트라’ 사업 규모를 확대 운영한다고 26일 밝혔다.학교로 찾아가는 오케스트라 프로그램은 송파구립교향악단이 학교로 찾아가 평소 접하기 어려운 클래식 공연을 관람할 수 있도록 기획된 구의 대표 문화·예술 사업이다. 2023년 처음 시작해 지난해 12개 초·중·고 및 특수학교에서 찾아가는 공연을 했다. 올해는 대상 학교를 15곳으로 늘렸다. 6월 9일 오륜초등학교를 시작으로 11월 16일 평화초등학교까지 총 5000명의 학생을 대상으로 공연할 예정이다. 송파구립교향악단과 함께 전문 오케스트라인 K-필하모닉오케스트라도 참여한다.공연은 학생 선호도를 반영해 영화 오리지널사운드트랙(OST), 뮤지컬 오케스트라 편곡에, 풍성한 음악적 색채와 생동감을 더하는 성악 협연도 새롭게 추가했다. 학생 참여형 프로그램도 꾸준히 진행한다. 학생이 지휘봉을 잡아보는 지휘 이벤트와 교내 오케스트라 단원들이 프로 연주자들과 함께 화음을 맞춰볼 수 있는 협연 기회를 통해 클래식을 더 친근하게 즐길 수 있도록 도울 예정이다.구 관계자는 “청소년기에 접한 수준 높은 음악적 경험은 ﻿평생 삶을 지탱하는 소중한 자산이 된다”며 “더 많은 학생이 예술적 영감을 받으며 성장할 수 있도록 ﻿ 지원하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자