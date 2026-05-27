경복궁~청와대 걷기 좋은 정원길…종로 “4.3㎞ 도심 녹지축 완성”

2024년 삼청로·효자로 이어 이번달 청와대로

이미지 확대 종로 청와대로 신무문 앞 가로정원 서울 종로구 청와대로 신무문 앞 가로정원에 꽃이 핀 모습.

종로구 제공

세줄 요약 경복궁∼청와대 4.3㎞ 가로정원 완성

신무문·중앙분리대에 계절 초화류 식재

삼청로·효자로·청와대로 녹지축 연결

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서울 종로구는 경복궁 일대를 중심으로 삼청로, 효자로, 청와대로를 연결하는 총 4.3㎞ 길이 가로정원을 조성했다고 27일 밝혔다.이 사업은 경복궁과 청와대를 찾는 관광객과 시민들이 역사 공간과 녹지가 어우러진 걷기 좋은 길에서 계절의 변화를 느낄 수 있도록 추진됐다. 지난 3년간 시비와 구비 3억 4600만원의 예산이 투입됐다고 구는 전했다.청와대로 구간의 신무문 일대는 이달 정비를 마쳤다. 구는 전통 정원 분위기가 풍기는 녹지 공간을 만들고 화강석 화분과 계절 초화류를 설치했다.중앙분리대 구간에는 산수국과 별수국 700여 그루를 심어 여름철 수국을 볼 수 있다. 가을에는 수크령과 억새 등으로 계절감을 더한다. 겨울에는 말채나무와 상록 사초류를 배치한다.앞서 2024년 가로정원이 조성된 삼청로는 자연석과 초화류를 배치해 전통 정원 분위기를 살렸다.효자로는 기존 은행나무 중심 녹지에 진달래, 이스라지, 히어리 등 봄꽃 수종을 더해 경복궁 담장과 어우러지는 꽃길을 만들었다.구 관계자는 “이번 녹지축 완성으로 경복궁∼청와대 일대가 역사와 자연을 함께 즐길 수 있는 보행 명소로 거듭날 것”이라며 “앞으로도 걷고 싶은 ‘정원도시 종로’를 만들어 가겠다”고 밝혔다.한편 종로구는 광화문 중심에 자리 잡은 청진공원 내부에 있던 담장을 철거하고 ‘정원사의 집’ 가드닝 프로그램과 연계해 생활형 정원 거점으로 가꿔나가고 있다.김주연 기자