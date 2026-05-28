금천구, 우리동네 과학놀이터 ‘AI 체험실’ 열린다

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과학교육센터 ‘금천사이언스큐브’ 1층

이미지 확대 금천구, 인공지능 체험실 서울 금천구에서 어린이들이 ‘인공지능(AI) 체험실’을 경험해보는 모습.

금천구 제공

세줄 요약 금천사이언스큐브 AI 체험실 다음달 정식 운영

AI 바둑·로보독·자율주행 등 5개 체험존 구성

예약 없이 방문 가능, 단체는 전화 예약 운영

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서울 금천구는 과학교육센터인 금천사이언스큐브 1층에 조성한 ‘인공지능(AI) 체험실’을 다음달부터 정식 운영한다고 28일 밝혔다.5개의 체험존으로 구성된 AI 체험실은 청소년과 주민들이 미래 기술을 체험하며 과학과 친해질 수 있도록 기획됐다.AI 바둑(오목) 로봇과 대국하고, 태블릿을 통해 네발 로봇 개 ‘로보독’과 소통할 수 있다. 또 소형 모형 도시 속에서 무선 차량을 움직이며 자율주행을 경험할 수 있다.글자와 음성으로 음악이나 동화책을 직접 만들어 보는 생성형 AI를 체험하거나, 동작을 인식하는 가상현실(VR) 기기를 착용하고 몰입감 넘치는 게임을 즐기는 코너도 마련됐다.운영 시간은 화∼토요일 오전 9시부터 오후 6시까지다. 예약 없이 방문해 비치된 안내서를 참고하고 자유롭게 체험하면 된다.학교, 어린이집 등 단체 방문은 전화로 예약하면 AI 윤리·안전 교육과 함께 5개 체험존을 차례대로 돌아가며 즐기는 순환형 프로그램을 이용할 수 있다. 프로그램은 약 100분이 소요되며 10~20명 규모가 대상이다.김주연 기자