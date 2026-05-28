“마지막을 존엄하게”… 종로구, ‘종로 품위사’ 교육

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고립 위험 높은 50세 이상 1인 가구

다음달 10일부터 권역별 순회 교육

이미지 확대 종로구 ‘품위사 지원사업’ 안내 책자 종로구 ‘품위사 지원사업’ 안내 책자

세줄 요약 고독·고립 위험 1인 가구 대상 교육 운영

장례 방식 안내와 사전의향서 작성 지원

공영장례 연계로 존엄한 마무리 지원

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서울 종로구가 고독·고립 위험이 높은 중장년 1인 가구를 대상으로 존엄한 삶의 마무리를 지원하는 ‘종로 품위사’ 교육을 운영한다고 28일 밝혔다.이번 교육은 ‘나의 장례를 부탁해’가 주제다. 교육은 나눔과나눔이 맡는다. ▲다양한 장례 방식 안내 ▲사전장례의향서 작성 ▲무연고 사망자 지수 측정 ▲사회적 관계망 형성 등을 중심으로 진행한다.구는 이를 통해 홀로 죽음을 맞이할 위험이 있는 주민에게 사전 장례 의사 확인부터 응급상황 대응, 공영장례 연계까지 공공 통합 지원체계를 구축한다는 구상이다.대상자는 국민기초생활보장 수급자 중 고독·고립 위험이 높은 50세 이상 1인 가구 총 80명이다. 종로구를 4개 권역으로 나눠 20명씩 교육을 진행한다.교육은 다음달 10일 무계원을 시작으로 12일 종로1·4가동주민센터, 16일 숭인제1동주민센터, 19일 혜화동주민센터에서 오전 10시에 열린다.의료급여수급자를 대상으로 한 사업 안내 교육도 다음달 25일 종로1·4가동주민센터에서 별도로 실시한다.한편, 공영장례는 무연고 사망자나 연고자가 있는 저소득 구민을 대상으로 지원된다. 구청이나 동주민센터, 서울시 공영장례 지원상담센터에서 상담할 수 있다.종로구 관계자는 “주민 누구나 마지막 순간까지 존엄을 지킬 수 있도록 책임 있는 복지행정을 이어가겠다”고 밝혔다.김주연 기자