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서대문구, 미신고 사업장 발굴로 ‘생활폐기물 1일 1톤 감량’

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서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-05-28 17:35
입력 2026-05-28 17:35
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철저한 사후 관리로 ‘생활폐기물 다이어트’

서울 서대문구가 수도권 생활폐기물 직매립 금지 제도에 발맞춰 관내 ‘미신고 사업장폐기물 배출자’를 집중 발굴한다고 28일 밝혔다.

서대문구 관계자는 “특별 점검반을 편성하고 다음달까지 관내 사업장폐기물 배출이 의심되는 12곳을 대상으로 현장 점검과 홍보 활동에 나선다”고 설명했다.

대상은 ‘음식물류 폐기물 다량 배출 사업장’과 ‘배출시설 설치·운영 사업장’ 등이다.

구의 2023~2025년 사업장폐기물 배출자 신규 신고 실적은 총 14곳이다. 1일 약 2톤(t)의 폐기물 감축 성과를 거뒀다. 점검에서는 사업장별 폐기물 배출량과 종류를 정확히 산정하고 적정 처리 방법과 올바른 분리배출 여부를 확인한다.

집중 발굴로 최소 5곳의 신규 사업장을 제도권 내로 편입시키면 1일 1톤 이상의 생활폐기물 감량 효과가 나타날 수 있다.

구는 일회성 점검에 그치지 않고 올바른 배출 문화가 안정적으로 정착할 때까지 지도·감독과 행정 지원을 병행한다는 방침이다.

전날에는 주민과 함께하는 ‘5월 클린데이’를 열고 대대적인 거리 정화와 생활폐기물 감량 캠페인을 벌였다.


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서대문구 관계자가 미신고 사업장폐기물 배출자를 집중 발굴하고 있다. 서대문구 제공
서대문구 관계자가 미신고 사업장폐기물 배출자를 집중 발굴하고 있다.
서대문구 제공


서유미 기자
세줄 요약
  • 미신고 사업장폐기물 배출자 집중 발굴
  • 의심 사업장 12곳 현장 점검·홍보 병행
  • 신규 신고 확대해 1일 1톤 감량 목표
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