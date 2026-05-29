서울 중구, 일자리로 이어지는 외식업 교육

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다음달 17일까지 신청…중구민 우선 선발

이미지 확대 중구 외식업 특화 직무양성교육 서울 중구가 지난해 실시한 외식업 특화 직무양성교육 과정에서 참가자들이 수업을 듣고 있다.

중구 제공

이미지 확대 중구 ‘프랜차이즈 외식 실무 전문가 양성과정’ 서울 중구 ‘프랜차이즈 외식 실무 전문가 양성과정’ 포스터

중구 제공

세줄 요약 외식 실무 전문가 양성과정 운영 발표

숭의여대·루미호스피탈리티 공동 교육

수료생 취업 연계와 전액 무료 지원

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서울 중구가 다음달 24일부터 8월 27일까지 두달간 ‘프랜차이즈 외식 실무 전문가 양성과정’을 운영한다고 29일 밝혔다.숭의여자대와 외식 프랜차이즈 기업 ‘루미호스피탈리티’와 공동으로 진행되는 교육인 만큼 현장감 있는 강의로 전문성을 높일 수 있다. 수료생에게는 연계된 외식업체 취업 기회가 주어진다.교육과정은 ▲한식 프랜차이즈 실무 ▲세계 음식 프랜차이즈 실무 ▲고객 만족 서비스 실무 ▲서비스 운영관리·문제해결 등 4가지다.신청은 다음달 17일까지 온라인으로 하면 된다. 수업은 매주 수·목요일 숭의여대에서 진행된다. 외식업 취·창업에 관심 있는 25세 이상 서울시민이면 누구나 참여 가능하다. 과정별 모집 인원은 35명으로, 4개 과정을 모두 지원하거나 중구민인 경우 우선 선발한다. 모든 과정을 수료하면 취업 우선권이 주어진다. 교육비는 전액 무료다.음식업이 밀집해 있는 중구는 외식업 특화 일자리 사업에 공을 들이고 있다. 지난해부터 한국외식업중앙회와 협업해 매니저, 요리사, 홀서빙, 주방보조 등 외식업 구인·구직 연계 사업도 운영 중이다. 18세 이상이 대상이며 한국어로 의사소통이 가능하고 취업 가능 비자가 있는 외국인도 참여할 수 있다.구 관계자는 “앞으로도 지역 특성을 살린 맞춤형 일자리 사업을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.김주연 기자