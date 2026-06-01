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성동 낡은 자치회관 새단장 나선다

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김동현 기자
김동현 기자
수정 2026-05-31 23:22
입력 2026-05-31 23:22
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12개 동 대상 환경개선·보수공사
체력단련실 등 노후 물품도 교체

서울 성동구의 동 자치회관이 예뻐진다. 성동구는 동 자치회관 환경개선 및 보수보강 사업을 본격 추진한다고 31일 밝혔다. 동 자치회관은 주민들의 대표적인 소통 공간이자 문화 활동의 거점 역할을 해왔다. 하지만 시설 노후화로 이용 불편이 늘어나면서, 공간 정비에 대한 주민들의 요구가 이어졌다.

구는 올해 12개 동 자치회관을 대상으로 시설 보수·보강 공사와 함께 체력단련실 운동기구 등 노후 물품 교체를 진행한다. 이를 위한 예산도 마련했다. 구 관계자는 “올해 초 자치회관 시설개선 목적으로 서울시 특별조정교부금 2억 8000여만원을 확보했다”면서 “여기에 주민참여예산 2억 8000여만원을 더해 총 5억 6000여만원을 투입해 자치회관 환경 개선에 속도를 낼 것”이라고 설명했다.

구는 이 사업을 통해 자치회관이 낡은 이미지를 벗고, 주민 누구나 편리하고 쾌적하게 이용할 수 있는 생활밀착형 공간이 되기를 기대하고 있다.
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구 관계자는 “주민들의 소중한 의견이 반영된 주민참여예산과 외부 재원이 시너지를 발휘해 더 의미가 크다”며, “앞으로도 자치회관이 주민들의 삶의 질을 한 단계 높이는 든든한 동네 거점 공간으로 자리매김할 수 있도록 힘쓰겠다“고 말했다.

김동현 기자
2026-06-01 20면
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