전국 첫 축산 공공건축물 금천 ‘그린푸줏간’

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우시장 내 상생센터 시범운영

위생 문제 개선·편의시설 조성

“독산동 지역 거점 공간 만들 것”

이미지 확대 서울 금천구 독산동우시장에 만들어진 상생센터 ‘그린푸줏간’ 전경.

금천구 제공

세줄 요약 독산동 우시장 상생센터 시범 운영 시작

전국 첫 축산 위생 개선 공공건축물 조성

악취·오폐수 해결과 상권 활성화 기대

2026-06-01 20면

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서울 금천구는 6월 1일부터 독산동 우시장 내 상생센터 ‘그린푸줏간’의 시범 운영을 시작한다고 31일 밝혔다.독산동 우시장은 1974년 문을 연 뒤 50년 넘게 서울의 대표적인 축산물 전문시장으로 자리매김해 왔다. 그린푸줏간은 우시장에서 발생하는 악취나 오폐수 등 위생 문제를 개선하고 고객 쉼터 등 편의시설을 만들어 상권을 활성화하기 위해 마련됐다. 구는 2019년 부지를 확보한 뒤 2022년 설계 용역을 마치고 건립 공사를 추진했다.구는 “전국 최초로 축산물 위생 문제를 해결하기 위한 공공건축물”이라며 “시범 운영 기간 오폐수 처리 시설과 축산물 작업장이 원활히 운영되도록 집중하겠다”고 밝혔다.그린푸줏간은 총 연면적 7818㎡에 지하 2층~지상 6층 규모로, 각종 편의시설을 갖췄다. 지하 1층에는 축산물 작업장, 지하 2층에는 기계･전기실, 지상 1층에는 주민 커뮤니티실과 카페, 지상 2층~5층까지는 주차장, 지상 6층에는 고객 쉼터, 교육실, 축산 실습실, 상인회 사무실이 있다.주차장은 총 80면 규모다. 24시간 365일 운영되며 5분당 150원에 이용할 수 있다. 1층 주민 커뮤니티실과 6층 교육실은 강의, 세미나, 동아리 활동 등으로 활용할 수 있다. 대여료는 1회 2시간마다 2만원이다. 구는 시범 운영 기간 주차 수요를 분석한 뒤 월 정기 주차권 도입을 검토한다.구 관계자는 “지난 8년간 각고의 노력 끝에 우시장 일대 위생 문제와 주차난을 해결할 수 있는 기반을 마련했다”며 “앞으로 그린푸줏간을 상인과 주민이 더불어 상생하고, 어울릴 수 있는 독산동 지역 거점 공간으로 만들어가겠다”고 강조했다.김주연 기자