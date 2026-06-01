서울 중구, ‘폭염 대비’ 무더위쉼터·스마트 그늘막 확대

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세줄 요약 폭염 종합대책 본격 시행, 무더위쉼터 76곳 운영

구청사 24시간 개방, 동주민센터 야간 연장 운영

취약계층 숙소·예방키트·그늘막 등 보호 확대

이미지 확대 신당동마을마당 쿨링포그 서울 중구 신당동마을마당에 지난해 8월 더위를 식히는 안개 분사기(쿨링 포그)가 운영되고 있다.

중구 제공

중구는 1일

“

‘여름철 폭염 종합대책’을 본격 시행하고, 오는 9월 말까지 생활밀착형 대응을 통해 주민 보호에 총력을 기울이겠다

”고 밝혔다.

특히 올해 폭염중대경보와 열대야주의보가 도입된 만큼 현장 대응을 한층 강화한다는 방침이다.

우선 중구는 새로 추가된 이마트 청계천점과 종교시설 5곳 등을 비롯해 총 76곳에 무더위쉼터를 지정·운영한다. 폭염특보 발효 시에는 구청사 무더위쉼터를 24시간 개방하고, 폭염중대경보에는 동주민센터 무더위쉼터 운영시간을 밤 10시까지 연장 운영한다.





아울러 7~8월에는 저소득 고령 가구와 주거 취약 노약자를 위해 ‘무더위안전숙소’를 운영한다. 폭염 취약 가구에 폭염예방키트 800여개도 지급할 예정이다.

이미지 확대 서울 중구 ‘스마트 그늘막’ 지난 4월 3일 서울 중구 명보아트홀 인근 사거리에 스마트 그늘막이 설치된 모습.

중구 제공

안전한 야외 활동을 위해 중구는 서소문역사공원에 안개 분사기(쿨링포그)를, 손기정체육공원에는 차양형 그늘막을 설치한다. 동주민센터와 도서관 등 29곳에 양산 대여소를 마련한다.

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서울 중구 등 자치구들이 본격적인 무더위 시작을 맞아 폭염 대책을 가동하고 스마트 그늘막 등 피해를 줄이기 위한 시설을 확대하고 있다.올해 설치한 스마트 그늘막 4개를 포함해 총 175개 그늘막의 개·폐 상태와 파손 여부를 꼼꼼히 점검하고, 이달 중 6곳에 스마트 그늘막을 추가로 설치할 예정이다. 옥외 근로자 보호를 위해 공사장의 폭염 안전수칙 준수 여부를 불시 점검한다.배형우 부구청장은 “여름철 폭염에 철저히 대비하고 빈틈없이 대응해 구민들이 건강하고 안전한 여름을 보낼 수 있도록 세심하게 살피겠다”고 밝혔다.김주연 기자