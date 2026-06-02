서울 강서구장학회, 61명에게 꿈 키우는 장학금

구글에서 서울신문 먼저 보기

예정보다 선발 인원 4명 확대

이미지 확대 서울 강서구장학회 장학생 장학증서 수여식 서울 강서구 구청 대회의실에서 지난달 29일 열린 ‘강서구장학회 장학생 장학증서 수여식’에서 참석자들이 기념 사진을 찍고 있다.

강서구 제공

세줄 요약 상반기 장학생 61명 선발 및 증서 수여식 개최

예정 인원보다 4명 늘어난 선발, 9800만원 지원

장애 고등학생 대상 희망 장학금 신규 신설

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강서구는 지난 29일 구청 대회의실에서 ‘2026년 상반기 강서구장학회 장학생 장학증서 수여식’을 개최했다고 2일 밝혔다.강서구는 “이번 선발에 우수한 지원자가 대거 몰려 선발 예정 인원보다 4명 많은 61명을 최종 선발했다”고 밝혔다. 장학금 지원 규모는 약 9800만원이다.장학생은 ▲구민한마음 장학생 2명(대학생) ▲희망 장학생 10명(고등학생) ▲모범 장학생 44명(고등학생 24명, 대학생 20명) ▲특기 장학생 4명(고등학생) ▲행복(국제고) 장학생 1명이다.장학금은 대상별 최대 4년 지원 등으로 다양하다. 구민한마음 장학생에게는 학기당 최대 350만원씩 4년간 장학금이 지원된다. 특히 올해는 장애가 있는 고등학생에게 인당 200만원을 지원하는 희망 장학금 분야가 신설됐다.강서구장학회는 하반기에도 장학 사업을 적극적으로 이어갈 계획이다. 하반기에는 ‘모범 장학생’ 30명(대학생과 고등학생 각 15명), ‘행복 장학생’은 대학생과 고등학생 등 50명을 선발해 총 9500만원 규모의 장학금을 지급할 예정이다.한편 강서구장학회는 지역사회기여 장학생, 꿈지원 장학생 등으로 대학생 학업과 교육재능기부를 지원하고 있다.구 관계자는 “이번에 선발된 장학생 모두가 강서구를 넘어 우리 사회의 당당한 주역으로 성장할 수 있도록 든든한 동반자 역할을 다하겠다”고 전했다.김주연 기자