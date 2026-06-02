서대문구, 극한 호우 대비 현장 훈련

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세줄 요약 극한 호우 대비 산사태 주민 대피 훈련

홍제동 취약지역 중심 현장 대응 점검

대피소 이동·안전교육·협업체계 확인

이미지 확대 서울 서대문구가 극한 호우 대피 훈련을 하고 있다.

서대문구 제공

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서울 서대문구가 장마와 태풍 등 극한 호우로 인한 산사태에 대비하기 위해 홍제동 등 취약지역에서 주민 대피 훈련을 했다고 2일 밝혔다.서대문구 관계자는 “증가하는 국지성 호우에 선제 대응하고 주민의 재난 대응 역량을 강화하는 훈련”이라고 설명했다. 산사태 경보발령 상황을 가정해 상황 판단 회의에서 주민 긴급대피를 결정했다.주민들은 대피소인 홍제3동주민센터까지 이동하고 산사태 안전 대응 교육을 받았다. 훈련은 산사태 발생 시 행동 요령과 대피 절차를 직접 체험할 수 있도록 했다. 경찰 등 관계기관과의 협업 체계도 점검했다.구는 산사태 취약지역에 대한 지속적인 현장 점검과 배수로 정비 등의 사방(모래막이) 시설 관리를 통해 여름철 자연 재난 예방 활동을 강화하고 있다.앞서 지난달에는 홍제천 폭포광장 일대에서 하천 고립사고 대응 모의훈련을 진행했다.서대문구 관계자는 “산사태에는 초기 대응과 신속한 대피가 무엇보다 중요하다”며 “주민 안전 확보와 재난 대응체계 강화에 매진하겠다”고 설명했다.서유미 기자