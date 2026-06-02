노원구, 불암산 철쭉제 푸드트럭 운영업체 기부금 전달

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세줄 요약 푸드트럭 매출 10% 1617만원 전액 기부

불암산 철쭉제 포함 22일간 5곳 운영

기부금 지역 문화예술 발전에 사용 예정

이미지 확대 오승록(왼쪽 네 번째) 서울 노원구청장이 지난 1일 구청장실에서 불암산 철쭉제 푸드트럭 운영업체의 기부금 전달식에서 기념사진을 찍고 있다.

노원구 제공

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서울 노원구 불암산 철쭉제 푸드트럭 운영업체가 수익을 지역사회에 환원하고자 기부금을 전달했다.노원구는 지난 1일 2026 불암산 철쭉제 푸드트럭 운영업체 기부금 전달식을 열었다고 2일 밝혔다.대한누리푸드트럭협회는 푸드트럭 매출액의 10%에 해당하는 1617만원을 노원문화재단에 전액 기부했으며, 이는 지역 문화 예술 발전을 위해 사용될 예정이다.협회는 불암산 철쭉제를 포함해 22일 동안 불암산 아트포레 주차장, 힐링 쉼터 등 5곳에서 푸드트럭을 운영했다.철쭉동산 조성 이후 다섯 번째를 맞은 불암산 철쭉제는 지난 4월 16일부터 26일까지 불암산 힐링타운에서 열렸다.오승록 구청장은 “불암산 철쭉제를 찾은 시민들에게 맛있는 먹거리로 축제를 빛내주신 것에 이어, 따뜻한 나눔까지 실천해 주신 푸드트럭협회에 감사드린다”며 “기부금은 노원의 문화축제를 더욱 발전시키는 데 소중히 사용하겠다”고 말했다.서유미 기자