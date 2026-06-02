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푹푹 찌는 더위에 오아시스…영등포구, 이동노동자 현장 체감형 지원

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송현주 기자
송현주 기자
수정 2026-06-02 13:39
입력 2026-06-02 13:39
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올 하반기 이동노동자 쉼터 3호점 추가 조성

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이동노동자들이 지난 3월 서울 영등포구 당산2동 이동노동자 쉼터 1호점에서 휴식하며 대화를 나누고 있다. 영등포구 제공
이동노동자들이 지난 3월 서울 영등포구 당산2동 이동노동자 쉼터 1호점에서 휴식하며 대화를 나누고 있다.
영등포구 제공


서울 영등포구가 여름철을 앞두고 폭염에 노출되기 쉬운 이동노동자의 건강과 휴식권을 위해 쉼터 운영과 생수 지원 등 ‘현장 체감형 지원’을 강화한다고 2일 밝혔다.

구는 배달, 택배, 대리운전 기사 등 장시간 야외에서 활동하는 이동노동자를 위해 쉼터 1, 2호점 운영을 비롯해 생수 지원, 산재보험료 지원, 노동 상담 등 다양한 지원 사업을 추진하고 있다. 이어 현장의 높은 수요를 반영해 올 하반기 이동노동자 쉼터 3호점을 추가 조성한다.

구는 2023년 10월 당산2동에 이동노동자 쉼터 1호점을 개소하고 지난해 12월 신길동에 2호점을 조성했다. 각 쉼터에는 냉·난방기, 헬멧 건조기, 휴대전화 충전기, 냉장고 등 맞춤형 편의시설과 폐쇄회로(CC)TV 등 보안설비를 갖췄다. 지난해에는 1만 8000여명이 쉼터를 방문하는 등 이용객도 꾸준히 증가하고 있다.

최호권 구청장은 “폭염과 휴식 공간 부족 등 이동노동자들이 현장에서 겪는 어려움을 해소하기 위해 쉼터 운영부터 산재보험료 지원까지 촘촘한 지원을 이어가고 있다”며 “노동의 가치가 존중받는 영등포를 만들기 위해 현장 중심의 생활밀착형 정책을 제공해 나가겠다”고 밝혔다.

송현주 기자
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