청소년들 서로의 지지자 되도록…성북구, 또래상담동아리 ‘너나들이 12기’ 출범

구글에서 서울신문 먼저 보기

이미지 확대 서울 성북구의 중·고등학생들이 지난달 30일 성북구청소년상담복지센터에서 열린 또래상담 연합동아리 ‘너나들이 12기’ 발대식에서 기념 촬영을 하고 있다.

성북구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 성북구청소년상담복지센터가 지난달 30일 상담 역량 강화와 교내 또래상담 동아리 활성화를 위해 만든 또래상담 연합동아리 ‘너나들이 12기’ 발대식을 2일 개최했다. ‘너나들이’는 서로를 허물없이 부르며 지내는 가까운 사이라는 의미를 담은 청소년 동아리다. 2015년 시작됐다.센터의 대표 동아리인 너나들이는 또래상담 기본교육을 이수한 중고등학생들이 학교를 넘어 또래상담자들과 교류하고 정보를 공유하도록 지원한다. 또래상담자들이 건강한 의사소통 방법을 배우고 이를 실제 상담 활동에 적용할 수 있도록 돕는 심화 프로그램도 운영하고 있다. 너나들이 12기는 5월부터 오는 9월까지 운영되며 올 하반기에는 청소년들이 기획하고 운영하는 현장 봉사 활동도 진행한다.발대식에서는 신규 동아리원들이 한자리에 모여 프로그램의 목적과 운영 방향을 공유했다. 서로를 알아가는 친목 활동과 또래상담자로서 필요한 태도와 역할, 기본 역량에 대한 오리엔테이션이 진행됐다. 행사에 참여한 한 학생은 “처음 만나는 친구들과 함께 상담을 배우고 다양한 활동을 해볼 수 있을 것 같아 설렌다”며 “또래상담자로서 친구들에게 도움이 되는 사람이 되고 싶다”고 전했다.양혜정 성북구청소년상담복지센터장은 “너나들이 활동으로 청소년들이 서로에게 든든한 지지자가 되고 함께 성장하는 의미 있는 경험을 쌓을 수 있도록 지속해 지원하겠다”고 말했다.송현주 기자