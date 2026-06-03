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구청에서 공공업무 경험할 도봉 청년들 모여라

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유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-06-03 00:35
입력 2026-06-03 00:35
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하반기 청년 구정체험단 50명 모집
주 5일 근무 땐 월급 151만원 지급

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‘2026년 하반기 도봉구 청년 구정체험단’ 참여자 모집 홍보 포스터. 도봉구 제공
‘2026년 하반기 도봉구 청년 구정체험단’ 참여자 모집 홍보 포스터.
도봉구 제공


서울 도봉구는 ‘2026년 하반기 청년 구정체험단’ 참여자를 모집한다고 2일 밝혔다. 구가 청년들의 역량 강화와 공공 부문 일 경험을 지원하기 위해 운영하는 대표적인 청년 정책 사업이다.

총 50명(일반선발 40명, 우선선발 10명)을 모집하며 공고일 기준 구에 주민등록이 돼 있는 19~45세이거나 쌍문동 경기푸른미래관에 거주 중인 청년이 대상이다. ▲국가유공자 본인·자녀 ▲국민기초생활수급자·차상위계층 ▲한부모 가족·다자녀 가정 등은 우선선발 대상이다.

희망자는 마이크로소프트(MS) 오피스와 한글 프로그램 활용이 가능해야 하며 2025년 이후 구정체험단에 참여한 이력이 있는 청년은 대상에서 제외된다.

참가를 원하면 2~16일 구청 홈페이지에서 신청하면 된다. 무작위 전산 추첨으로 뽑힌 합격자 명단은 19일 구 홈페이지에서 확인할 수 있다. 선발자는 다음 달 3~31일 주 5일, 하루 5시간씩 한 달 동안 근무하게 된다.

이들은 구청을 비롯해 주민센터, 보건소, 도서관 등에 배치돼 민원 응대, 복지·행정 업무 보조 등을 수행한다. 부서 배치는 참여자의 전공과 특기, 희망 근무지를 종합적으로 고려해 결정된다.

임금은 2026년 구 생활임금을 반영해 시급 1만 2121원, 일급 6만 600원으로 책정됐다. 정상적으로 출근을 완료하면 실근무 21일, 주휴수당 4일, 제헌절 유급휴일 1일을 포함해 총 25일분인 151만 5000원이 지급된다.



구 관계자는 “구정체험단은 청년들이 공공행정 현장을 직접 경험하고 지역사회에 대한 이해를 넓힐 수 있는 기회”라고 밝혔다.

유규상 기자
세줄 요약
  • 청년 구정체험단 50명 모집 발표
  • 공공행정 현장 경험·역량 강화 지원
  • 구청·주민센터 등 배치, 행정보조 수행
2026-06-03 21면
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