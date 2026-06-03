핫플 관악산 오르고 골목 맛집에서 축제를

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관악 야간·음식문화 활성화 사업

전통시장·골목형상점 21곳 참여

이미지 확대 서울 관악구에서 지난해 6월 열린 ‘신원시장 달빛축제’를 찾은 시민들이 경품 행사에 참여하고 있다.

관악구 제공

세줄 요약 관악구, 21곳 상권 대상 야간·음식문화 사업 추진

봉천달빛길 시작으로 구매 혜택·버스킹 행사 진행

관악산 연계 축제와 테마 상권 행사 10월까지 확산

2026-06-03 21면

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서울 관악구는 골목상권에 활력을 불어넣기 위한 ‘2026년 야간·음식문화 활성화 사업’을 이번 달부터 10월까지 한다고 2일 밝혔다. 올해는 전통시장과 골목형상점가 21곳이 참여한다.첫 행사는 오는 12일 봉천달빛길 골목형상점가에서 열린다. 이곳에서 5만원 이상 구매하면 온누리상품권 1만원을 증정하고 안주나 상품 구매 고객에게 생맥주 1잔을 무료로 제공하며 지역 예술인의 버스킹 공연도 진행된다.관악산 하산길에 가기 좋은 축제도 많다. 오는 13일 남현예술인마을 골목형상점가, 오는 19일 인헌시장, 오는 20일 행운담길 골목형상점가·관악중부시장 등이 차례로 축제를 연다. 등산 인증사진을 제시하면 홍보 물품과 경품 추첨권, 생맥주, 행운 쿠폰을 제공한다.이 외에도 서림행복가득한 골목형상점가에서 꽃을 주제로 한 주류 체험, 뷰티거리 골목형상점가에서 미용가게 할인 행사 등이 예정돼 있다.아울러 신림별빛거리 골목형상점가에서는 성격유형검사(MBTI) 특화 구역, 관악신사시장에서는 야영이나 소풍 감성을 느낄 수 있는 야외 좌석 등 상점가별로 특화된 테마 축제가 10월까지 연달아 이어진다. 먹거리 시장이나 야시장, 환급 행사 등도 함께 진행될 예정이다.구 관계자는 “지난해보다 늘어난 21개 상권이 참여하는 만큼 구민들에게는 더 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 제공하고, 소상공인들에게는 실질적인 매출 증대의 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 특색 있는 골목상권을 발굴하고 육성하겠다”고 밝혔다.김주연 기자