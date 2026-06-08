컨설팅부터 투자 매칭까지…골목창업의 일타강사 서초

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서초창업스테이션, 단계별 지원

점포 내·외부 개선 사업도 병행

‘소상공인 전성시대’ 마중물로

이미지 확대 서울 서초구의 예비 창업자들이 지난해 11월 ‘서초창업스테이션’에서 스타트업 마케팅 전문가인 라온제나 이효정 대표가 진행하는 교육을 받고 있다.

서초구 제공

세줄 요약 서초창업스테이션 중심 창업·투자 지원 강화

세무·마케팅·IR 등 85건 맞춤형 컨설팅 제공

아트테리어·상점가 지정으로 상권 활성화

2026-06-08 20면

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서울 서초구가 예비 창업자 컨설팅부터 투자 연결까지 지원하는 ‘서초창업스테이션’을 중심으로 소상공인 전성시대를 열어가겠다고 7일 밝혔다.서초창업스테이션은 창업을 준비하는 이들이 초기 단계부터 정책사업 지원에 이르기까지 성장 단계별 지원을 받을 수 있는 창업지원 거점공간이다. 올해는 세무·회계, 마케팅, 브랜딩 교육과 함께 특허, 정부지원사업, 투자유치(IR) 분야 전문가 컨설팅 등 총 85건의 맞춤형 지원을 제공했다. 하반기에는 ‘서리풀 소상공인 창업 클리닉’으로 투자유치, 자금조달, 온라인 판로개척 등 경영 애로 해소를 지원하고 ‘서초 메이커스 데이’를 통해 유망 소상공인 기업의 투자 연계와 사업 확장도 지원할 계획이다.화장품 제조 스타트업인 ‘코라운드’는 서초창업스테이션의 지원을 받아 동남아시아 최대 이커머스 플랫폼인 쇼피에 진출하는 등 사업 확장의 기반을 마련하기도 했다.구는 지역 소상공인을 대상으로 노후 점포의 내‧외부 환경을 개선하는 ‘서리풀 아트테리어’ 사업도 진행 중이다. 2019년부터 시작한 이 사업은 지역 예술가의 창의성을 활용해 간판, 천막, 차림표, 인테리어 디자인은 물론 점포의 정체성을 담은 브랜딩까지 지원하고 있다. 올해 점포당 최대 390만원 재료비와 지역 예술가 18인과 함께하는 맞춤형 공간 개선을 지원한다. ﻿구는 지역 상권에 골목형상점가 지정 확대에도 힘쓰고 있다. 골목형상점가로 지정되면 온누리상품권 가맹점 등록, 홍보 마케팅 지원, 정부 공모사업 참여 등을 받을 수 있다. 지난해 골목형상점가로 지정된 반드레길, 잠원하길 등은 온누리상품권 사용이 가능해지면서 점포당 매출이 20% 이상 증가했다.전성수 구청장은 “소상공인은 지역경제를 지탱하는 가장 중요한 주체”라며 “창업 단계부터 성장, 브랜드 경쟁력 강화, 상권 활성화까지 소상공인에게 실질적인 도움이 되는 정책을 지속 추진하며 서초의 ‘소상공인 전성시대’를 열어가겠다”고 밝혔다.박재홍 기자