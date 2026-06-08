느린 학습자도 멈추지 마세요…강북구, 맞춤형 스포츠 프로그램 운영

오늘부터 7월 15일까지 접수

이미지 확대 서울 강북구 ‘느린학습자를 위한 스포츠 활동 지원사업’ 참여자 모집 홍보물.

강북구 제공

세줄 요약 느린학습자 아동 맞춤형 스포츠 지원사업 모집

암벽등반·트레킹 등 체험형 프로그램 운영

학부모 특강·성과공유회로 성장 지원

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서울 강북구는 느린학습자 아동의 건강한 성장과 사회성 발달을 지원하기 위해 ‘느린학습자를 위한 스포츠 활동 지원사업’ 참여자를 모집한다고 8일 밝혔다. 서울시가 추진하는 ‘약자와의 동행 자치구 지원사업’ 공모에 선정돼 추진되는 사업으로 신체활동을 매개로 느린학습자의 기초체력을 높이고 정서적 안정과 사회성 향상을 지원하기 위해 마련됐다.느린학습자는 지적장애에는 해당하지 않지만 학습과 의사소통, 사회 적응 등에 어려움을 겪는 아동을 말한다. 사단법인 느린학습자시민회는 느린학습자가 전체 인구의 약 13.6%를 차지한다며 학생 인구 중 80만명, 20~29세 청년 인구 중 90만명이라고 추정한다. 구는 이들이 또래와 자연스럽게 어울리며 성취 경험을 쌓을 수 있도록 체험 중심의 맞춤형 프로그램을 운영한다.만 6세부터 만 13세(초등학교 1학년~중학교 1학년)까지의 느린학습자(경계선지능 아동 등) 50명이 모집 대상이다. 모집 기간은 이날부터 7월 15일까지다. 구는 신청자 중 경계선지능 판정 아동을 비롯해 학습·신체활동·사회성 영역에서 또래보다 적응에 어려움을 겪는 아동을 우선 선발한다. 기초생활수급자, 차상위계층, 다문화가정 등 교육복지 지원이 필요한 가정도 우선 고려한다.프로그램은 7월 24일부터 8월 13일까지 강북구 소재 블랙야크 BAC센터와 북한산 일대에서 진행된다. 주요 활동은 실내 암벽등반, 팀빌딩 활동, 숲 티어링, 트레킹, 역사문화 탐방 등으로 구성되며, 참여 아동의 나이와 특성을 고려해 맞춤형으로 운영된다.프로그램에는 전문 강사와 함께 2024년부터 느린학습자 특성에 따른 다양한 지도방법 교육을 이수한 ‘느린학습자 동행지원가’가 참여한다. 구는 학부모를 대상으로 느린학습자에 대한 이해를 높이는 전문가 특강도 운영한다. 프로그램 종료 후 참여 아동과 가족이 함께하는 성과공유회와 수료식을 통해 성장 과정을 돌아보는 시간도 마련한다.참여 신청은 구청 홈페이지 통합예약 시스템 온라인 접수 또는 구청 교육지원과를 찾아 할 수 있다. 자세한 사항은 교육지원과로 문의하면 된다.이순희 강북구청장은 “느린학습자 아동은 적절한 경험과 지원이 주어질 때 충분히 성장할 수 있는 잠재력이 있다”며 “아이들이 몸과 마음의 자신감을 키우고 또래와 건강하게 관계를 맺는 계기가 되길 바란다”고 말했다.송현주 기자