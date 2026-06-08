서대문구, 홍제천 포방교 일대 축대에 피운 ‘꽃담길’

입체 녹지 화단으로 포방교 일대 밝혀

이미지 확대 서울 서대문구가 홍제천 포방교 일대에 만든 녹지 화단 ‘꽃담길’.

서대문구 제공

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서울 서대문구는 홍제천 포방교 일대 콘크리트 축대벽 약 95m 구간에 입체 녹지 화단인 일명 ‘꽃담길’을 만들었다고 8일 밝혔다.꽃담길은 홍제천 변 그린커튼 조성 사업의 하나다. 이를 통해 홍제천을 걷는 시민들이 보다 쾌적하게 수변 공간을 즐길 수 있게 됐다. 도심 하천 옆 녹지를 확대하는 주민참여예산 추진 사업이다.꽃담길에는 계절감을 더하는 둥근황금사철 15주, 황금측백 21주, 수국 40주, 영춘화 600본, 덩굴장미 350본 등을 심었다.서대문구 관계자는 “다채로운 나무와 꽃은 기존 벽화와 조화를 이루며 한층 풍성한 볼거리를 선사한다”며 “자연 친화적인 하천 변 환경을 위해 앞으로도 다양한 녹지 및 꽃 경관을 조성해 나갈 계획”이라고 설명했다.서유미 기자