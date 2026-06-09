광진구, 김경일 교수의 부모 특강 “건강한 자존감 키우기”

영유아·초등 저학년 자녀 둔 부모 400명 대상

이미지 확대 서울 광진구 제공

세줄 요약 광진구, 영유아·초등 저학년 부모교육 특강 개최

김경일 교수, 건강한 자존감 키우기 강연 예정

6월 19일까지 선착순 400명 신청 접수

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서울 광진구가 다음달 7일 구청 대강당에서 영유아와 초등학교 저학년 가족을 대상으로 특별 부모교육을 연다고 9일 밝혔다.인지심리학 분야의 권위자인 아주대 심리학과 김경일 교수가 ‘사랑은 충분히, 좌절은 적절히: 우리 아이의 건강한 자존감 키우기’를 주제로 강의한다.김 교수는 강연에서 부모와 자녀 간 건강한 관계 형성을 위한 심리적 거리 두기와 바람직한 양육 방향을 제시한다. 특히 자녀가 실패와 좌절을 경험하며 스스로 회복하고 성장할 수 있도록 돕는 건강한 자존감 형성 방법을 전달할 예정이다.참여를 희망하는 주민은 광진구육아종합지원센터 홈페이지를 통해 신청할 수 있으며, 신청 기간은 6월 19일까지다. 모집 인원은 400명으로 선착순 마감된다.광진구육아종합지원센터는 부모교육, 놀이·체험 프로그램, 상담 지원 등을 통해 건강한 양육 환경 조성에 힘쓰고 있다. 젖병소독기, 분유제조기 등 사용기간은 짧은 출산·육아용품을 대여하는 사업도 운영하고 있다.김경호 구청장은 “부모의 따뜻한 관심과 올바른 양육 태도는 아이의 건강한 성장에 중요한 밑거름이 된다”라며 “이번 특강이 부모들이 자녀를 이해하고 건강한 자존감을 키워주는 양육 방법을 배우는 유익한 시간을 보내길 바란다”라고 말했다.서유미 기자