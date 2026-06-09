점심 시간엔 금천구 G밸리에서 버스킹을

10·17·24일 수요일 점심 시간마다 공연

이미지 확대 금천구 버스킹 공연 서울 금천구에서 시민들이 버스킹 공연을 관람하고 있다.

금천구 제공

세줄 요약 G밸리 점심시간 버스킹 운영 발표

산업단지 근로자·주민 문화 향유 확대

서울시 우수 거리공연단 직접 방문

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서울 금천구는 G밸리 일대에서 일하는 직장인들이 점심시간에 문화생활을 즐길 수 있도록 ‘G-밸리 런치타임 버스킹’을 운영한다고 9일 밝혔다.이번 공연은 서울시 거리공연 사업인 ‘구석구석라이브’에 선정되면서 추진됐다. 공연장을 찾기 어려운 산업단지 근로자와 주민들에게 일상 속 문화 향유 기회를 제공하고, G밸리의 정주 환경을 개선하자는 취지에서 출발했다.특히 기존 시 거리공연이 관광 명소나 도시 거점 위주로 운영됐다면, 산업단지 생활권으로 직접 찾아가는 문화 공연이라는 데 의미가 깊다. 구 예산 부담 없이 시의 우수한 거리공연단이 금천구를 찾는다.공연은 이달 10일부터 24일까지 매주 수요일 ‘문화가 있는 날’과 연계해 진행된다. 오전 11시 30분부터 오후 1시 10분까지 점심시간마다 총 12회 공연이 펼쳐진다.공연 장소는 G밸리 직장인들이 자주 오가는 가산디지털단지역 인근 우림라이온스밸리 2차 인근, 독산역 인근 에이스하이엔드타워 3차 공개공지 두 곳이다.우림라이온스밸리 2차에서는 점심시간에 어울리는 어쿠스틱, 퓨전국악, 마임 등 다양한 장르 공연을 펼칠 예정이다.에이스하이엔드타워 3차에서는 참여형·활력형 거리공연을 선보인다. 특히 지역경제과가 추진하는 ‘G밸리 모두모여락’ 벼룩시장(플리마켓) 행사와 연계할 계획이다.이번 공연에는 서울시가 선발한 우수 거리공연단이 참여한다. 구는 별도 구 예산 투입 없이 서울시 문화예술 자원을 지역으로 유치해 양질의 공연 콘텐츠를 제공할 수 있게 됐다.유성훈 구청장은 “많은 직장인이 점심시간을 활용해 음악과 함께 따뜻한 휴식을 즐기시길 바란다”고 밝혔다.김주연 기자