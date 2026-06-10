성북 가족 다 모여! 27일 ‘온가족 행복놀장’ 개최

오전 11시부터 오후 5시까지 운영

이미지 확대 서울 성북구 ‘2026 성북 온가족 행복놀장’ 홍보물.

성북구 제공

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서울 성북구가 오는 27일 성북천 분수광장에서 ‘2026 성북 온가족 행복놀장’을 개최한다고 10일 밝혔다.‘볼거리, 즐길거리, 힐링까지 가득! 우리 가족 행복충전하는 날’을 주제로 마련된 행사는 성북구 가족들이 함께 어울리며 즐길 수 있는 가족 친화 프로그램이다. 성북구청이 주관하고 성북구가족센터가 주최한다. 고려대와 협력해 운영되는 성북구가족센터는 부부 상담, 다문화 가족과 위기 가족 지원 등 가족 친화 문화 조성에 힘쓴다. 장소는 한성대입구역 2번 출구 인근 성북천 분수광장이다. 행사는 오전 11시부터 오후 5시까지 열린다.행사장에서는 가족이 함께 추억을 남길 수 있는 온가족 사진관을 비롯해 버블쇼, 세계문화놀이체험, 가족사랑 미니 물놀이 등이 운영된다. 다문화 자조모임 ‘해바라기 무용단’ 공연과 가족애칭 열쇠고리(키링) 만들기, 온가족 방수팩 만들기 체험 등 다양한 프로그램도 진행된다.이승로 성북구청장은 “가족이 함께 소통하고 즐기며 소중한 추억을 만드는 시간이 되길 바란다”며 “아이부터 어른까지 함께 참여할 수 있도록 준비한 만큼 주민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.송현주 기자