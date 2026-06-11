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동작 전통시장 축제, 볼거리부터 먹거리까지 “없는 게 없네”

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박재홍 기자
박재홍 기자
수정 2026-06-11 00:55
입력 2026-06-11 00:55

12일 상도시장… 13일은 성대시장
맥주부스·버스킹·토크쇼 등 다양

서울 동작구는 전통시장 활성화를 위한 다양한 여름축제를 연다고 10일 밝혔다.

12일 오후 4시~오후 10시 상도전통시장에서 열리는 ‘아리아 달밤장터’에는 청춘 버스킹, 청춘 먹거리 장터, 공예품과 소장품을 판매하는 플리마켓, 캐리커처와 타로 카드 등이 준비됐다. 상도전통시장에서 구매한 1만원 이상 영수증을 가져온 고객에게는 무료 맥주 1잔과 추첨을 통한 온누리상품권 증정 경품 응모권을 제공한다.



성대전통시장에서는 13일 오후 12시~오후 7시 ‘성대전통시장 활성화 축제’가 열린다. 코미디언 심형래가 상인과 함께 토크쇼와 노래자랑을 진행한다. 오후 2시부터 초대가수 신안산, 송준이 무대를 펼치고 주민 셔플댄스 동호회와 DJ 공연 등이 이어진다. 맥주·먹거리 부스를 운영하고 부스 이용 고객에게는 무료 맥주 쿠폰 1장이 제공된다. 구는 9월 사당1동 먹자골목에서 ‘식도락(樂) 천국 행사’, 남성사계시장에서 ‘고객 감사 대축제’, 10월에는 남성역 골목시장에서 ‘삼겹살(냉수육) 축제’를 개최할 예정이다.

박재홍 기자
2026-06-11 19면
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